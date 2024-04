Carlos Sobera destapa en La Ser un caso de 'censura' en una cita de First Dates

El popular presentador de Mediaset, durante una entrevista, ha confesado el motivo que llevó al programa diario de Cuatro a no emitir uno de los encuentros ocurridos en el restaurante.

Quienes ven cada noche First Dates en Cuatro, pueden decir a ciencia cierta que han visto de todo. O casi todo. Por el restaurante del amor del dating show por excelencia de Mediaset han pasado cientos y cientos de solteros y solteras buscando su media naranja; aunque los fieles seguidores saben perfectamente que no siempre han salido bien parados. Ahora bien, en toda su historia, y con la cantidad de programas que se han emitido, sí que ha ocurrido 'lo nunca visto' en este formato y que solo ha habido una cita que tuvieron que cortar. Sobre este encuentro, precisamente, ha hablado Carlos Sobera, su presentador y 'celestina' particular de Cuatro.

El maestro de ceremonias, y el encargado de recibir a los solteros en el restaurante, en una entrevista para Cadena Ser Catalunya, ha hablado de esta "cita prohibida", dejando a todos pasmados, ya que poco o nada se conocía sobre esta 'censura' del formato de Mediaset: "Solamente hay una cita que no se ha emitido en los siete años y medio que llevamos grabando. Todo lo demás se ha emitido", comenzó relatando el presentador. Tras esta confesión, el de Baracaldo procedió a contar por qué se tomó esa decisión.

Carlos Sobera y la cita que no emitió Cuatro

Ha habido cientos de citas que han dejado a todos con la boca abierta por la interacción que se ha producido entre los comensales, hayan sido buenas o malas, más aburridas o más divertidas, o algunas que no se han llegado siquiera a producir por el abandono de alguno de los solteros. Sin embargo, el programa de Cuatro emitió todas y cada una de ellas. Menos esta. "La peor cita fue entre dos chicos, uno era del PP y otro era podemita. Fue extraordinario, no se pudo emitir, no fue posible. ¡Imagínate lo que pasó!", apuntó, incidiendo después en todo lo que ocurrió en ese encuentro, y que llevó al equipo de First Dates a decidir no emitirla. "Primero llegó el chico del PP, que era muy educado. Pero el chico que votaba a Podemos, lo digo así, por qué es así, eh, no quiero con esto decir políticamente nada, había dejado claro que no quería ligar ni casarse ni acostarse con alguien que fuera del Partido Popular", continuó diciendo el presentador de Mediaset.

@sercatalunya 🗣️ "Un noi del Partit Popular i un de Podemos. Quan el de Podemos es va assabentar que el seu acompanyant era del PP va entrar en colera i la situació va ser indomable". ❤️❌ Carlos Sobera explica quina va ser, per a ell, la pitjor cita de @firstdates_tv. 🖇️https://youtube.com/watch?v=4aw5NsoNybo ♬ sonido original - SER Catalunya

Sería, en ese momento, cuando Carlos Sobera y su equipo intervinieron: "Yo dije que había que decírselo desde el primer momento y cuando se enteró montó en cólera. Y a partir de ahí fue absolutamente indomable la situación. Era irreconducible. Entonces les dije que lo mejor era que cada uno se fuera a su casa y que se apuntaran a Tinder o algo porque estaba claro que aquí no iba a salir nada bueno". Y para cerrar el asunto, Sobera señaló que "la política a veces tiene esto, que nos radicalizamos, pero para conocerse, cenar o tomar algo tampoco tiene que influir tanto. Igual hasta luego te sorprende lo que sucede".