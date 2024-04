Ernesto Sevilla cuenta por qué Rappel les llamó "subnormales" a él y a Reyes

El actor y humorista ha terminado revelando en 'La Resistencia' de David Broncano el mensaje que el también modista le hizo llegar por una de sus secciones de 'Muchacha Nui'.

David Broncano recibió este miércoles, 24 de abril, a la artista puertorriqueña Ana Isabelle. La actriz acudió a La Resistencia de Movistar Plus (todavía) para promocionar su último trabajo televisivo junto a Hugo Silva: Marbella, la nueva serie del equipo de La Unidad de la plataforma de pago que acoge el programa del de Jaén. Sin embargo, la también cantante, cuyo padrino musical es el mismísimo Luis Fonsi, no fue la única que se sentó en el sofá del Teatro Príncipe de Gran Vía.

Ernesto Sevilla, un colaborador habitual del formato, tuvo su momento con una confesión que hizo que todo el público presente en el patio de butacas estallase en carcajadas. El actor y humorista estaba hablando con el presentador de La Resistencia cuando se acordó de una sección de su conocido programa Muchachada Nui, que hacía junto a más rostros conocidos del panorama de la comedia como Carlos Areces y Joaquín Reyes. Una de esas secciones estaba dedicada al famoso adivino Rappel.

Rappel llama a Ernesto y Joaquín "subnormales"

Hasta ahí, todo normal. Sevilla recordó, para quienes no lo tuvieran presente, que tenían una 'serie', Las aventuras del joven Rappel, que venía a ser una parodia de Smallville, tan de moda en ese momento y que copaba las tardes de La 2. "Nos hacía gracia", apuntó el humorista sobre la sección de su programa, en la que Areces interpretaba al vidente Rappel de joven, justo en la época en la que va descubriendo sus poderes como adivino. Entonces, en ese sketch, el actor de La que se avecina y Reyes interpretaban a los padres de Rappel. Y por lo que ocurrió después, todo apuntaba a que al empresario no le hizo nada de gracia esa actuación. Tanto es así que "nos intentó denunciar, porque dijo ‘He visto la serie que habéis hecho y mi vida no era así", comenzó diciendo Sevilla, recordando las palabras del vidente.

Ya hay que ser picao para querer denunciar a Muchachada Nui. Que te hagan una parodia tenía que ser un puto honor solo. #LaResistencia pic.twitter.com/kKAOoAnK32 — La Resistencia por M+ (@LaResistencia) April 24, 2024

"Mis padres eran unas personas maravillosas, no dos subnormales’, hablando de Joaquín y de mí", terminó revelando Sevilla, haciendo referencia a cómo Rappel los llamó. Pero la anécdota del de Muchachada no quedó ahí, pues siguió desvelando más detalles sobre esto: "Nos envió un burofax y nos dijo: ‘Tenéis dos opciones: o retiráis todos los sketches del joven Rappel o me pagáis’. Pues ni una cosa ni la otra. Y tú siendo adivino, ¿no adivinaste que íbamos a hacer una serie de ti?", concluyó el actor su 'encuentro' con Rappel, provocando que todo el público rompiese a reír con su último comentarios sobre "su profesión".