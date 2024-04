Mediaset sigue ampliando el universo "First Dates" tras su gran éxito en Cuatro

El grupo de comunicación ha anunciado el estreno de un nuevo spin-off del programa que presenta Carlos Sobera y que contará con el mismo equipo que suele estar en "First Dates".

Si "Todo es mentira" se ha convertido en uno de los grandes éxitos de Cuatro, "First Dates" no se queda atrás. El programa que presenta Carlos Sobera es uno de los más vistos del access prime time, colocándose incluso en segunda posición por detrás de "El Hormiguero", y eso es algo que no ha pasado desapercibido en Mediaset.

Es por ello, que desde Mediaset llevan un tiempo apostando por ampliar el universo de "First Dates", Lo hicieron primero con "First Dates Crucero", que se estrenó en el 2021, y posteriormente con "First Dates Café", también emitido a finales de 2021. Ahora, Mediaset ha puesto en marcha un nuevo spin-off de "First Dates" bajo el nombre de "First Dates Hotel".

Una nueva versión del programa de cita que Mediaset ya está preparando de cara a este verano y en la que los solteros tendrán sus citar en un romántico hotel de la costa mediterránea. Además, "First Dates Hotel" volverá a contar con Carlos Sobera y su staff en este spin-off.

"First Dates Hotel", así serán las citas

Este spin-off de "First Dates" volverá a estar producido por Warner Bros ITVP España en colaboración con Mediaset, y con "First Dates Hotel" el programa ampliará horizontes y será testigo del desarrollo de muchas historias de amor desde los primeros pasos de la relación, en una visión completa que se colará en los momentos más personales de los nervios iniciales, la preparación de la cita o las expectativas ante el primer encuentro hasta todo lo que ocurre después, mostrando al espectador cuáles son los desafíos del amor.

Además, si la primera cita culmina en un sí mutuo, las parejas podrán seguir conociéndose en el idílico entorno del hotel, compartiendo una noche inolvidable, aprovechando sus instalaciones más relajantes como el Spa, el gimnasio, la zona de cóctel y chill out, pasando por veladas con música bajo la luz de las estrellas, haciendo excursiones a la playa o disfrutando juntos de las actividades más dispares, desde las que invitan al descanso y relax compartido, a las que despierta la pasión.

Este nuevo formato de "First Dates" ya ha sido adaptado con éxito en otros países como Reino Unido, Italia, Holanda y Alemania, y ante su inminente producción, Mediaset ya ha abierto el casting.