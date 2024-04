Valeria Ros y su vuelo con Rubiales desde Punta Cana: "Ni una fichita ni nada"

La colaboradora de 'Zapeando' también coincidió, al igual que Ana Pastor, con el expresidente de la RFEF en el avión y ha bromeado con la situación con David Broncano en 'La Resistencia'.

Ana Pastor no fue la única que viajó en el mismo avión en el que Luis Rubiales volvió a España desde República Dominicana para enfrentarse a la justicia en nuestro país por los casos de corrupción que rodean a la Real Federación Española de Fútbol y a su persona. La periodista de La Sexta, que entrevistó en Punta Cana al que fuera presidente de la RFEF, fue la encargada de informar de los primeros momentos en suelo español del exdirectivo porque iba en la misma aeronave. Sin embargo, allí había otra cara conocida de la televisión patria: Valeria Ros.

La colaboradora de Zapeando no es de esas que además se calle este tipo de cosas y ha bromeado con ese encuentro con uno de los hombres de moda del panorama mediático español. Por ello, ha aprovechado su también colaboración habitual con La Resistencia del deseado y por el momento fallido fichaje de TVE David Broncano para contarle al presentador jienense lo que sucedió en aquel avión y si le dijo algo a Rubiales.

Que @VALValeriaRos ha vuelto a España en el mismo avión que Rubiales. Llega a pasar en otra época y la historia sería distinta. Ni una fichita. Ni una mirada. Está a otras cosas ahora, sí. pic.twitter.com/xpgX8YlgkV — La Resistencia por M+ (@LaResistencia) April 4, 2024

Para empezar, Valeria Ros remarcó que nunca le había pasado: que un vuelo, en vez de atrasarse, adelantara su horario debido a las condiciones meteorológicas. “Dos horas antes llegamos por el viento. Esto es increíble. De repente miras y en vez de 8 horas llegas en 6. Mola, pero a la vez crees que vas a morir. Mareos, gente vomitando… parecía una rave”, comenzaba a contar la humorista. Broncano preguntaba, cómo no, por Rubiales: “¿Y Rubiales que hacía?”.

“No lo sé. Sólo le vi la calva”, respondía Valeria Ros antes del chiste de turno de Grison: “Iba en el pico del avión”. Después, la cómica bromeó con ese encuentro que no se produjo: “No me dijo nada. Pasa de zorras. No quiere saber nada. Yo decía, aunque sea un piquito, un vis a vis, que te vas a la cárcel cabrón”. “Claro, él está ahora gimnasio, contacto cero”, comentaba Broncano entre risas antes de que Valeria Ros terminara de contar la anécdota: “Nada, ni una fichita me tiró”.