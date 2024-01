Valeria Ros y Eva Soriano abochornan a Verdeliss y Santiago Segura por sus hijos

Las dos mediáticas cómicas no se muerden la lengua a la hora de lanzar sus dardos más destructivos entre bromas y veras y los hay que salen escaldados de sus chistes y parodias.

Son dos de las cómicas televisivas con más éxito de los últimos tiempos y han compartido no pocos platós, con sus bromas y sus chistes, pero además Eva Soriano y Valeria Ros también coinciden desde hace un tiempo en las ondas radiofónicas.

Y es que el Cuerpos Especiales de Europa FM que Soriano presenta diariamente junto a Nacho García cuenta con la humorista vasca como colaboradora desde hace un tiempo. Y de allí suele salir de todo...

Sin ir más lejos, en su último programa se convirtió en protagonista su hija que con tan solo 3 años de edad ya promete llegar lejos en el mundo del espectáculo.

Entre bromas y veras terminaron saliendo escaldados otros padres famosos que han hecho de sus hijos un modus vivendi o al menos parte de él.

Los "problemillas" de Valeria Ros con su hija Federica, de 3 años

Hablando de Federica, la presentadora aseguró que la hija de su compañera está "evolucionando más que los Pokemon" y su madre bromeó con que "hay que explotarla ya".

Y Soriano no desperdició la oportunidad de hacer leña, "estás ya como Verdeliss, en plan a esta niña le puedo sacar ya 5 o 6 promociones de United Colors". Cabe recordar que la influencer Verdeliss se hizo un hueco en el panorama de las redes sociales por su faceta como madre de 8 hijos que conforman el grueso del contenido habitual de sus post y stories y que ha recibido no pocas críticas por ello a lo largo de su recorrido. Últimamente la influencer está virando su perfil hacia su faceta como runner a medida que sus hijos se van haciendo mayores.

En cuanto cumpla 4 años fichamos a la hija de @VALValeriaRos como colaboradora 😉 pic.twitter.com/VgKMAnWCWf — Cuerpos Especiales (@CuerposEspecial) January 15, 2024

Claro que ella no fue la única que recibió dardos por sus hijos menores de edad. Siguiendo la guasa, Valeria Ros ironizó con lo complicado que le resulta conseguir que su hija no se salga del guion: "¡Mamá, déjame en paz!". "Era imposible", se quejaba la humorista divertida mientras añadía, "no sé cómo lo hace Santiago Segura, yo creo que les tiene que dar lexatín o algo así...", dijo en referencia a las hijas del actor y director que suelen aparecer en muchas de sus taquilleras películas.