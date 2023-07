Palo a Motos y menosprecio a Herrera y COPE: el rencor de Sánchez con los medios

El presidente del Gobierno vuelve a dejar claro su animadversión por El Hormiguero y se acuerda de ellos en la SER. ¿Iría a una entrevista con Carlos Herrera en la Cadena COPE?

Durante su entrevista en la cadena SER con Àngels Barceló, el presidente del Gobierno, dentro de su mitin en bucle, ha vuelto a lanzar una serie de recados para los medios de comunicación. Los sigue considerando uno de los principales causantes de sus malos resultados en las encuestas, salvo en el CIS, y por ello ha aprovechado precisamente una entrevista en una radio “amiga” para volver a cargar, veladamente, contra Pablo Motos y 'El hormiguero' y ya de paso, no contestar a si iría a una entrevista a la COPE con Carlos Herrera.

Empezando por el primero de los puntos, Sánchez no se saca de la cabeza que 'El hormiguero', en sus tertulias, solo tiene contertulios de derechas. “En algunos de estos medios de comunicación donde han tenido tertulias y también aproximaciones en opiniones a mi juicio totalmente descompensadas. Es difícil ver a un progresista”, explicaba Sánchez a Àngels Barceló, para mandar ese recado, ya decimos de manera velada pero sabiendo todo el mundo a quién iba dirigido: a Pablo Motos y su programa.

Àngels Barceló: "¿Seguirá yendo a esos medios que no ha ido como la COPE?"



🎙 Pedro Sánchez: "La sociología de nuestro país no es un 70% conservadora, en algunas tertulias hasta incluso el 99%, cuesta ver un progresista".https://t.co/CdhIy1WC4f pic.twitter.com/RVZQdUwoej — Hoy por Hoy (@HoyPorHoy) July 13, 2023

¿Entrevista en la COPE con Herrera? Sánchez huye

En la misma respuesta está el menosprecio a la Cadena COPE y a Carlos Herrera. Cuando la presentadora le pregunta a Sánchez si va a ir a los medios que le faltan, el líder socialista asegura con sorna que “le quedan pocos”, a lo que Barceló le aclara que le queda, por ejemplo, la emisora de los obispos. Ni sí ni no. Ni por qué l0 haría o por qué no lo haría. Otra pregunta sin contestar. Sánchez, como de costumbre, se 'hace el sueco' y lleva el discurso a donde quiere: su mensaje de que los medios de comunicación le demonizan.

Eso sí, ni rastro ni mención a la COPE y al comunicador estrella de esta radio, que seguro estaría encantado de recibir en sus estudios al candidato socialista para entrevistarlo, tal y como ya han hecho sus dos máximos competidores de las ondas: la propia Àngels Barceló en la SER este jueves y Carlos Alsina hace un par de semanas en Onda Cero. Sin embargo, parece que Sánchez no está por la labor de ponerse en un cara a cara con Herrera. Quizás con él, como ha hecho con Barceló a la que ha intentado torear y llevar por donde ha querido, lo tendría más difícil.

El baño y masaje se convertiría posiblemente en una entrevista más dura y complicada, con un entrevistador que no dejaría a Sánchez irse por los cerros de Úbeda y respondiendo este, posiblemente, a la defensiva y sin ningún tipo de margen de maniobra en su discurso. Speech que siempre es el mismo y que se llevó preparado al cara a cara con Feijóo pero le salió el tiro por la culata; el que se ha llevado a su entrevista en la SER; y que no se va a llevar a los estudios de la COPE porque parece que a Sánchez no le merece el respeto suficiente Herrera y sus oyentes para escuchar sus argumentos.