Lío en directo con el consejo del economista Díaz-Giménez a una joven periodista

'La Sexta Xplica' trataba la precariedad laboral y el también profesor protagonizó un momento de polémica con sus comentarios a esta joven: "Te equivocaste. Hazte ingeniera".

Este sábado La Sexta Xplica, programa de este canal presentado por José Yélamo, trataba con su gran cantidad de participantes el tema de la precariedad laboral en España y en concreto la de los jóvenes. Todo ello a raíz de las declaraciones de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que afirmó que hay muchas personas que no trabajan porque no les sale rentable a nivel económico para su vida. Entre las múltiples intervenciones y debates durante el espacio, uno sobresalió por encima del resto.

Ainhoa Pérez, una joven de 26 años con la carrera de periodismo acabada, un máster y estudiando el segundo, defendía que no era falta de interés en trabajar, sino que ponía el acento en lo difícil que es encontrar para ella y sus compañeros un trabajo que no sea precario con una formación como la suya. Es en ese momento cuando el economista Javier Díaz-Giménez tomaba la palabra para preguntarle qué carrera había estudiado. Al decirle que periodismo, la reacción del también profesor del IESE Business School levantó ampollas en los presentes… y en las redes sociales.

Díaz-Giménez a una joven periodista precaria: "Vuelve a estudiar, hazte ingeniera" pic.twitter.com/Kur78QccQY — TVMASPI (@sebas_maspons) January 21, 2024

"Has elegido una carrera que no tendrías que haber elegido. Te has equivocado", expresó el economista levantando una polvareda en el plató. Hasta el propio José Yélamo, presentador del programa y periodista como Ainhoa, tomó la palabra para defender a la joven periodista asegurando que el periodismo "debería tener las mismas garantías de encontrar un trabajo digno que en otras profesiones".

La mayoría de los presentes apoyaron con aplausos las palabras de Yélamo, pero no convencieron a un Díaz-Giménez que seguía en sus trece y se aventuraba incluso a lanzar un consejo a la chica. "Hay una demanda de trabajo para periodistas y otra para ingenieros. Vuelve a estudiar. Hazte ingeniera", acababa apuntillando el profesor de Economía generando de nuevo los comentarios entre las diferentes gradas de La Sexta Xplica donde están representados analistas y también ciudadanos con los problemas que se tratan en el programa.

Las redes, desatadas por las palabras de Díaz-Giménez

Como decimos, no solo el plató entró en ebullición. También lo hicieron las redes sociales, con usuarios criticando las palabras del economista y argumentando por ejemplo lo mismo que el presentador José Yélamo; y con otros defendiendo a Díaz-Giménez basándose sobre todo en el principio de oferta y demanda.