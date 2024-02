Arús zanja el debate de la tortilla de patatas gracias al marido de la Pedroche

Dabiz Muñoz se ha mojado, dando su opinión sobre esta polémica, resolviendo el gran debate nacional gastronómico y los de 'Aruser@s' han aplaudido las palabras del reconocido chef.

Si hace unos días Jorge Fernández aplaudía a una de sus concursantes por cómo se tiene que comer la tortilla de patatas, este jueves Aruser@s daba un paso más y resolvía este gran debate nacional: con o sin cebolla. Y para esto, desde el matinal de LaSexta se ha consultado a Dabiz Muñoz, el mejor chef del mundo en 2023. Así, el marido de Cristina Pedroche daba su opinión sobre uno de los platos más populares de la cocina española y su respuesta se ha llevado, por supuesto, el aplauso generalizado del equipo de Alfonso Arús.

De esta manera, los de LaSexta reivindicaban su pasión por los contenidos gastronómicos. Si este miércoles se detenían un rato a hablar de lo que había sido 'Madrid Fusión', este jueves Aruser@s volvía a ponerse su delantal para irse hasta el congreso de gastronomía donde se encontraba Dabiz Muñoz. Todo comenzó con una pregunta del catalán a sus colaboradores: "La hamburguesa con o sin cebolla y la tortilla, ¿con o sin cebolla?". Ante cierta falta de unanimidad, Arús dejó la respuesta en manos de los expertos.

El eterno debate de la tortilla de patatas en LaSexta

Como no había consenso, el presentador de Aruser@s optó por tirar de los profesionales y puso a sus compañeros lo que pensaba Dabiz Muñoz sobre el asunto, pues el cocinero se había manifestado al respecto de esta cuestión en 'Madrid Fusión'. "Vamos a preguntar a Dabiz Muñoz", anticipaba Arús, mientras emitía el vídeo en el que el chef dejaba su opinión sobre si la tortilla de patatas debía llevar o no cebolla. "La tortilla española no lleva cebolla", afirmaba rotundo el marido de la Pedroche, para añadir que "luego, está la tortilla española con cebolla, que es otra cosa".

Esta rotunda y clara respuesta del reconocido chef se llevó una gran ovación por parte del equipo de Aruser@s. "Pues, ya está. La tortilla de patatas no lleva cebollas", repetía Arús, por si a alguien no le había quedado todavía claro, mientras que Angie Cárdenas, colaboradora del programa y esposa del presentador, se mostraba eufórica por las palabras de Dabiz Muñoz. "¡Bravo! Es uno de los mejores chefs que tenemos en España, ahí lo tenéis", manifestaba la tertuliana. Tras esto, Tatiana Arús quiso hacer un apunte, al darse cuenta de un detalle del vídeo. Dabiz Muñoz aparece degustando la tortilla de José Manuel Crespo, y "esa mítica tortilla de Betanzos está considerada una de las mejores tortillas", concluía la hija del presentador.