La extraña forma de piropear de Juan y Medio que deja en shock a su compañera

El popular presentador de Canal Sur ha contado con la visita en 'La tarde, aquí y ahora' de un mítico cantante mexicano, dándole una de cal y otra de arena en su bienvenida al plató.

Como cada tarde, Juan y Medio y Eva Ruiz se han colado en los salones de las casas andaluzas con La tarde, aquí y ahora. El conocido programa de Canal Sur, que ha sido replicado en otras cadenas autonómicas por su dinámica, ha contado este martes con una increíble visita. El conocido cantante mexicano Coyote Dax, cuyas canciones en línea, como No rompas mi corazón, hemos bailado verano sí y verano también en las verbenas de nuestros pueblos, ha regresado a España y ha querido pasarse por el espacio del almeriense.

En el programa de este martes, donde los espectadores han podido conocer cómo se realiza una subasta de frutas y verduras en Sanlúcar de Barrameda (Cádiz), también ha habido espacio para el humor y el amor. Pues no podemos olvidar una de las secciones más importantes de este formato: la búsqueda de pareja. En esta ocasión, han sido Loli y Juan Manuel quienes han acudido a La tarde, aquí y ahora a encontrar a alguien que les haga de nuevo vibrar. Pero lo más curioso de esta emisión ha sido, sin duda, su presentación, en la que Juan y Medio ha dado la bienvenida a toda la audiencia y ha regalado un particular piropo a Coyote Dax.

Juan y Medio y su piropo a Coyote Dax

"Pero, ¿le están viendo? Es Coyote Dax", ha señalado sorprendida Eva Ruiz ante las cámaras de Canal Sur, mientras que el cantante y el presentador se abrazaban a modo de saludo. "Estás mejor que antes", ha mencionado la copresentadora, que no ha podido ocultar sentirse impresionada por su aspecto. "El salto del tigre", ha respondido de inmediato el mexicano, sintiéndose a la vez agradecido por estar en el programa andaluz. Esta respuesta ha provocado la risa de Ruiz y un anuncio sarcástico por parte del presentador: "Coyote Dax va a hacer el salto... no, hombre no", ha finalizado inmediatamente la broma.

Juan no se corta con #CoyoteDax “Estas igual que antes, igual de mal” pic.twitter.com/yfCcu2V6mg — TVMASPI (@sebas_maspons) June 20, 2023

Y, si parecía que con eso se acabarían las bromas, estábamos equivocados. Pues Juan y Medio, tal y como ha hecho con anterioridad su compañera, ha resaltado el aspecto del cantante mexicano. "Oye, que está igual", ha comentado el presentador almeriense, para acto seguido, lanzarle la pullita "igual de mal, pero igual". Y el artista internacional, en vez de tomarse a mal este comentario, pues conoce de sobra el humor del andaluz, se ha reído. "Igual de bien", ha querido arreglar Eva, mientras que los otros dos se partían, dando así inicio el programa.