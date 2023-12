Las palabras de Carlos Herrera sobre Lorenzo Díaz hielan la COPE y Onda Cero

El conocido sociólogo y colaborador de radio, ex marido de la también malograda Concha García-Campoy, ha fallecido en Madrid y su amigo ha revelado en Herrera en COPE algo que le prometió.

Lorenzo Díaz, histórico colaborador de Onda Cero, fallecía este martes 12 de diciembre. Sociólogo y periodista, autor de un libro indispensable para conocer la historia de la radio, 'La radio en España 1923-1995', en el que repasa la historia de este medio, que conocía muy bien.

Porque además compartió estudio y micrófono con nombres que han dejado huella en la historia de la radio, como Luis del Olmo y Carlos Herrera. Llegó a Onda Cero con la que fuera su esposa, la recordada Concha García-Campoy, en septiembre de 1994 con Noches de radio.

También estuvo con Luis del Olmo en Protagonistas, con Carlos Herrera en Herrera en la Onda. Se retiró de la radio en el año 2018, tal y como recoge la web de la que ha sido su casa, la radio de Atresmedia.

Así, muchos de estos momentos radiofónicos han transcurrido en Onda Cero, con la que colaboró durante muchos años, el último de ellos en Más de Uno, con Juan Ramón Lucas.

Querido Lorenzo, dejas un gran vacío. Tantos años de risas, viajes, radio y vino... Nos quedó pendiente uno. Me lo tomo hoy por ti. Nunca olvidaré tus "qué felices fuimos, Rosanita". Descansa en paz. pic.twitter.com/CpO6s2dc00 — Rosana Güiza Alcaide (@RosanaGuiza) December 13, 2023

Fue el único en ser galardonado con el doble Premio Nacional de Gastronomía y escribió más de 20 libros dedicados a la gastronomía y a la comunicación. Se trataba de una faceta que no se limitaba a sus colaboraciones escritas, radiadas o a través de los libros que ha escrito.

Mientras estuvo casado con Concha García Campoy, él se encargaba de la intendencia y de cocinar para la familia y los amigos cuando había reuniones en su casa, como reconocía en aquellos años la periodista. Magdalena Valerio también destacaba esta faceta de Lorenzo Diaz. Y en sus tiempos de ministra, en los que estaba muy ocupada, reconocía que al llegar a casa siempre tenía la mesa puesta. Siempre con un plato apetecible.

Carlos Herrera y Lorenzo Díaz

Y ha sido Carlos Herrera quien en antena ha recordado a Lorenzo Díaz, a quien él apodó como El mítico Llorenç, y lo ha hecho remontándose a su etapa en Onda Cero. El locutor almeriense ha recordado así una promesa personal que le hacía Díaz en relación a los rumores que en ese momento circulaban de la marcha de Onda Cero de Herrera (cosa que finalmente se produjo) y confesaba a los oyentes de la Cadena COPE:

"Él dijo, él siempre me decía, el día que se vaya usted Queipo, me llamaba Queipo... hombre la radio, Sevilla, todas estas cosas... El día que se vaya usted me voy yo. Yo me marché de Onda Cero, él se quedo unos días pero ya prácticamente... quería escribir, quería leer, quería hacer cosas que, bueno, el tiempo del trabajo no era compatible".

Unas palabras conmovedoras que han calado hondo en las redacciones de Onda Cero y también de la COPE dónde ya Lorenzo no acompañó a Carlos Herrera en su nueva andadura radiofónica.

Posteriormente a las 10 de la mañana, la hora destinada a los oyentes en un tramo más desenfadado y de entretenimiento, que ahora presenta Alberto Herrera, Herrera en COPE ha recordado a Lorenzo Díaz 'rescatando' algunas broncas que en Herrera en la Onda protagonizaban el fallecido Diaz y Josemi Rodríguez-Sieiro.