La monumental regañina de Sonsoles Ónega a dos jóvenes: "Muérete de vergüenza"

La presentadora de 'Y ahora Sonsoles...' en Antena 3 paró el programa para llamar la atención a estas dos personas del público, porque fueron pilladas en un momento muy íntimo.

Las cosas del directo. Una expresión muy recurrida para justificar, algunas veces, algunos problemas técnicos que surgen durante la emisión de un programa o una conexión. Pero, también es aplicable a quienes viven en primera persona el desarrollo de su formato preferido. Y es que, seguir en directo un programa de televisión puede ser una experiencia increíble para muchas personas y que no dudan en formar parte de la gente del público de espacios como Y ahora Sonsoles, el magacín de tarde que presenta Sonsoles Ónega en Antena 3.

Pero, ¿qué pasa si estás en el público y te aburres un poco? Pues dos jóvenes que estuvieron en el público de Y ahora Sonsoles... encontraron como entretenerse. Como si del cine se tratase, estos dos se sentaron en la última fila del plató de Antena 3 y, al parecer, no entendían -o los interesaba- el tema de actualidad que se trataba, el de Amaia Montero, y prefirieron dar rienda suelta a su juvenil anhelo, con besos y caricias. Y si pensaron que nadie se percataría de su 'momento íntimo' estaban muy equivocados. No pasó desapercibido para la presentadora, que tomó una decisión muy drástica.

Dos jóvenes pillados toqueteándose en lo de Sonsoles

Sonsoles Ónega, que se dio cuenta de lo que ocurría desde su posición en el plató, decidió parar el programa de Antena 3 para preguntarles, para sonrojo de la joven pareja. "¡Oye! ¿Qué hacíais toqueteándoos?", soltó la presentadora de Atresmedia de repente, momento en el que la chica se tapaba la cara. "No, no, ¡muérete de la vergüenza! ¿No quieres salir en la tele, hija?", le decía entre risas, mientras el novio permanecía serio y erguido, como si la cosa no fuese con él. Pero Sonsoles insistía, "pues hombre, no vengas a un plató y, encima, a toquetearse con el novio. Hombre, les hemos pillado", continuó bromeando la de Y ahora Sonsoles...

Sin embargo, la presentadora se apiadó de la joven, al verla azorada: "Pobre muchacha, ¡qué viva el amor!". "A ver si es que tú vas a tener otra novia y os acabamos de cazar", elucubraba Sonsoles ante la incomodidad de la pareja, a lo que el joven respondía "es ella la que se tapa la cara, no yo". "¿Os conocíais de antes o ha surgido aquí?", preguntaba siempre bromeando la de Antena 3, para acabar la anécdota con una romántica canción, Estar enamorado, de Raphael, sonando en el plató. Lo que los dos terminaron por dejar claro antes de seguir con el programa es que lo suyo no fue un romance en directo, pues ya se conocían de antes.