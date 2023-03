Daniela Requena desata la bronca en redes tras operarse el color de los ojos

La activista trans y ex concursante de ‘Pesadilla en el paraíso’ presume de operarse para ponerse azules los ojos y provoca una guerra por las consecuencias de la intervención

La polifacética Daniela Requena, activista LGTBI, fichaje del PSOE de Valencia y ex concursante de realities de Telecinco como participante Pesadilla en el paraíso, ha sido noticia por la fuerte contestación que ha tenido a su última intervención de cirugía estética.

En concreto, Daniela Requena se ha sometido a una cirugía para cambiarse el color de los ojos, que han pasado de ser marrones para ser azules. Sin embargo, las críticas le han llovido en cascada por las consecuencias que puede tener esta intervención.

Desde varios oftalmólogos al también influencer Malbert han calificado de irresponsable a Daniela Requena y le han acusado de defender una cirugía que “pone en peligro a sus seguidores”.

Malbert ha señalado que “alucino con la facilidad que los influencers hablan y promocionan operaciones estéticas”, refiriéndose a Daniela Requena. Asimismo, una oftalmóloga comentaba que esta operación “puede derivar en enfermedades como glaucoma, daños en el nervio óptico, desprendimientos de retina y a largo plazo ceguera, así que no compensa”.

“Está hecho a en una de las zonas más superficiales con lo que no afecta a la visión y no produce nada. Hay que tener mucho cuidado y a mí me daba miedo, pero ahora estoy feliz. No hay filtro ni nada y el resultado es heavy” ha defendido por su parte Daniela Requena, apuntando que “la cirugía que yo me he realizado es queratopigmentación y la chica del vídeo -la oftalmóloga- habla de las consecuencias de otras cirugías”.