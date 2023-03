Dani Martínez y Roberto Leal se "pelean" en Twitter por Mónica Carrillo

Los dos presentadores han protagonizado un divertido pique en la red social que involucra a la periodista de Antena 3 por ver quién de los dos la lleva antes a sus respectivos programas.

"Tanto va el cántaro a la fuente que al final se rompe". Este popular refrán es totalmente equiparable a la relación que mantienen, sobre todo en redes, Mónica Carrillo y Roberto Leal. Ambos presentadores de Antena 3, desde hace un tiempo, mantienen un divertido rifirrafe en Twitter, desde coincidieron juntos en un evento. Desde ese momento, el andaluz no para de "insistir" a la de los informativos que acuda como invitada a Pasapalabra.

Y, aunque ha sido ella la que se ha "quejado" en alguna ocasión de ser "perseguida" por Roberto Leal, ahora ha sido la propia Mónica la que ha utilizado la táctica de acoso y derribo. Pero, con lo que no contaba la presentadora de Antena 3 en que entraría en juego un tercero. Dani Martínez, que podríamos decir que se apunta a un bombardeo, no ha querido aprovechar la ocasión para llevarse a la de Elche a su terreno.

Martínez, Carrillo y Leal, trío de ases

Todo ha comenzado con una publicación de Roberto Leal en su perfil oficial de Twitter: "La mejor noticia que leerás hoy: quedan 18 días para la primavera. De nada", escribía el presentador de Pasapalabra. Ni corta ni perezosa, Mónica Carrillo ha visto en ese post un filón de autopromoción, y no ha dudado ni un segundo en comentar al andaluz con "y 13 días para que salga mi libro. Algo habrá que hacer, no? #ElVientoNosLlevará". La respuesta del de Antena 3, que no era otra que comprarlo, leerlo y tuitearlo, no ha gustado a la periodista que le ha lanzado una directa: "Y no me llevas a Pasapalabra para promocionarlo?", escribía indignada.

La mejor noticia que leerás hoy: quedan 18 días para la primavera. De nada. — Roberto Leal (@RobertoLealG) March 2, 2023

Como no podía ser de otra manera, y sabiendo las ganas que tiene Roberto Leal de que Mónica visite su programa, no ha tardado en contestarle con "las llaves" del concurso. Sin embargo, Dani Martínez ha entrado, de pronto, en la ecuación, "atacando" al presentador de Atresmedia y buscando el "afecto" de la también escritora: "Ya te llevo yo a #MartínezyHermanos, tranquila. Yo te salvo de pedirle favores a este ser", escribía en el hilo de Leal el de Movistar Plus. Y aunque ya había recibido la oferta para visitar el formato más popular y querido de Antena 3, la presentadora de los informativos no ha podido evitar "picar" a su compañero: "Gracias. Roberto está muy subidito", sentenciaba.