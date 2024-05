Ana Rosa aprovecha la fiesta para descansar y este programa la sustituye

Aprovechando el Día del Trabajador, Telecinco ha decidido dar descanso a uno de sus programas fijos y ha seleccionado a otro programa para sustituirlo.

Telecinco va a hacer importantes cambios en su programación de este miércoles 1 de mayo. Aprovechando la fiesta por el Día del Trabajador, la cadena principal de Mediaset va a dar descanso a uno de sus grandes pilares en el día a día. Hablamos de Ana Rosa Quintana, la encargada de hacerle la competencia a Sonsoles Ónega en las tardes.

Aunque parece que en la tarde de este miércoles ese enfrentamiento va a quedar paralizado, porque Telecinco ha decidido dar unas pequeñas vacaciones a "TardeAR", el programa de Ana Rosa Quintana. De esta manera, la presentadora y su programa se van a ausentar de la pequeña pantalla este miércoles para dar paso a otro programa.

El sustituto de "TardeAR" es "Fiesta"

Será "Fiesta" el programa encargado de sustituir a "TardeAR" este 1 de mayo, pero no será este el único programa que hará su aparición en Telecinco, porque también se emitirán reposiciones de "Got Talent" y "Socialité" por la mañana para sustituir a "La mirada crítica" y a "Vamos a ver". El único programa que no va a sufrir cambios este miércoles va a ser "Reacción en cadena", que va a mantener su emisión con total normalidad.

Eso sí, las emisiones de Telecinco volverán a la normalidad el jueves 2 de mayo, porque aunque es fiesta en la Comunidad de Madrid, en el resto de España no, por lo que la programación de Telecinco no se alterará.

"Mañana es fiesta, pasado es fiesta en Madrid pero nosotros tenemos programa y vamos a estar aquí. Pero hay un puente y hay mucha gente que se ha cogido el puente y quiere saber que va a hacer... Mañana que es fiesta estará el programa 'Fiesta', nosotros volvemos el jueves. Y la tita estará aquí", explicaba Ana Rosa Quintana justo antes de despedir el programa junto a su sobrino Kike Quintana.

Pero no es solo "TardeAR" el programa que sufrirá un parón este miércoles, también Antena 3 ha decidido dar descanso a "Sueños de libertad", la ficción que está arrasando en la sobremesa a diario. Eso sí, aunque Sonsoles Ónega no estará presente en el plató de "Y ahora Sonsoles" durante todo el puente, Antena 3 tiene previsto mantener el programa en emisión estos días.