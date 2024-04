Ana Rosa lo borda disparando el morbo entre Vicky Martín Berrocal y El Cordobés

A veces los viejos y clásicos trucos son los que mejor funcionan entre la audiencia soberana y la presentadora de Telecinco demostró que hay cosas que nunca fallan en televisión.

En el mejor momento de sus vidas a nivel personal y familiar, Manuel Díaz 'El Cordobés' y Vicky Martín Berrocal protagonizaron este lunes uno de los momentos más especiales para ellos. En esta ocasión el ex matrimonio volvía a coincidir en un plató de televisión después de 27 años sin hacerlo para cumplir con sus compromisos profesionales como colaboradores del programa de Ana Rosa Quintana en Telecinco, TardeAR. "Para mí es un día muy especial, ha surgido así, no lo habíamos hablado. Nos llevamos muy bien y nuestra hija está disfrutando" reconocía la diseñadora al inicio del programa. Por su parte, el torero también se mostraba feliz de vivir ese momento y comentaba: "Los hijos nos enseñan mucho y Alba nos ha enseñado mucho". De hecho, la propia Alba Díaz quiso mostrar su orgullo por ver de nuevo a sus padres juntos en un plató de televisión y la joven utilizó una fotografía que su propia madre había compartido en sus redes sociales para hacer pública su felicidad.

No era para menos porque además la pareja contribuyó mucho al espectáculo durante su programa juntos y hasta hablaron del nuevo novio de la diseñadora.

Así, al final del programa, Ana Rosa ha soltado un comentario refiriéndose a la expareja: "Estos no van a volver porque cada uno tiene su vida". Ambos estuvieron de acuerdo con Quintana y Vicky habló sobre la pareja actual del torero: "A Manuel le acompaña una gran mujer".

La presentadora le contestó que ella también tiene nuevo amor y está disfrutando del momento: "Tú estás en plena luna de miel". Martín Berrocal no dudó en cantar y todo: "Luna de miel en la arena, ¿quieres que te cante y todo?". No obstante, se arrepintió de repente al estar delante de su ex: "Oye, por favor, no hablemos de estas cosas delante de él", pero Díaz lejos de molestarse se animó a cantar con ella: "¿Sabes qué canción era? Que no somos iguales dice la gente, que tu vida y la mía se van a perder".

Cuando ambos terminaron la canción, Vicky ya no quiso cantar más: "¡Hay que ver, que nos van a contratar aquí todos los días para que cantemos!".

Sin duda todo un acierto de Ana Rosa Quintana juntar al exmatrimonio en plató que este lunes tuvo una buena acogida por parte de su público ya que TardeAR mejoró sus cifras hasta el 12.1% de cuota de pantalla y 988.000 espectadores.