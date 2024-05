Así de mal lo pasa Iñaki López con la prueba que le ponen en "Más vale tarde"

Los dos presentadores de "Más Vale Tarde" se enfrentaron a un reto culinario en el programa de La Sexta junto a un ex "Masterchef".

Iñaki López y Cristina Pardo están más que acostumbrados a afrontar diferentes pruebas en "Más Vale Tarde", el programa que ambos presentan en La Sexta. En el último programa de este jueves, ambos se enfrentaron a un reto de lo más picante junto a Pablo Ojeda y al chef Carlos Maldonado, quien además fue el ganador de "MasterChef 1".

Carlos Maldonado cocina huevos endiablados: así es la receta que hace reaccionar a Iñaki López https://t.co/akU7BSXEsw — Más Vale Tarde (@MVTARDE) May 23, 2024

El primer ganador de "MasterChef" les preparó varias recetas de huevos rellenos pero con un ingrediente estrella que lo puso todo más difícil, el picante. Un ingrediente que a Iñaki López no le gusto nada, ya que como el propio presentador advirtió: "Soy una persona sensible para estas cosas".

Cristina Pardo ni se inmuta e Iñaki López al límite

Llegaba el momento más importante del reto, el momento de probar los cuatro huevos rellenos que Carlos Maldonado había hecho con unas salsas a cada cual más picante. Y, tal y como había advertido Iñaki, las salsas no le sentaron nada bien, porque nada más probar la primera salsa, Iñaki López advertía: "Joder. Se me han hundido los ojos... Yo la calificaría de putada".

A pesar del mal trago que pasó con la primera salsa, Iñaki López se quiso atrever con la segunda, una experiencia que fue, si es posible, todavía peor. Porque el presentador tuvo que cerrar los ojos para intentar acostumbrarse al picante, algo que no consiguió y que le hizo ponerse a hacer gestos raros con las manos: "Me veo poseído por Rafael Amargo en estos momentos".

Pero lo peor llegaba con la última salsa, la más picante y que provocó que el presentador volviera a sufrir: "Se me va a quedar la voz del Gallo Claudio... Joder, esto es un puto infierno sobre la Tierra. ¡Qué horror!... Eso sí, me ha despejado todas las vías superiores". Aunque la cosa no acabó ahí, porque Cristina Pardo y otros colaboradores también la probaron pero, a diferencia de Iñaki, ellos apenas se inmutaron con el picante, de hecho a Cristina le "encantaron". Uno de los que las probó fue el colaborador del programa, Juande Colmenero, quien tampoco tuvo ninguna reacción al probar una de las salsas, lo que desató la risa de Iñaki: "Cómo sois la gente de derechas, Colmenero".