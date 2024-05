Iñaki López y la apropiada canción con la que recibe a Dani Mateo en La Sexta

El presentador regresó a 'Zapeando' tras varias semanas de baja y en su regreso, el de 'Más vale tarde' decidió recibirlo con esta sorpresa musical, sorprendiendo a todo el mundo.

Después de tantos días ausente, Dani Mateo ya está de vuelta en laSexta. El presentador volvía este jueves, 23 de mayo, a los dos programas de los que forma parte en la cadena de Atresmedia: Zapeando y El Intermedio. El catalán regresaba después de haberse ausentado casi un mes por "un pequeño percance con el coche", tal y como él mismo explicó. Una fisura en el esternón, provocada por el airbag al activarse, impedía al de laSexta moverse con normalidad, lo cual le obligó a guardar reposo. "Vienes como un Geyperman, te veo como más...todo", comentó uno de los colaboradores de Zapeando.

"No te metas, porque... tengo mucha tontería acumulada", respondió Mateo, que fue recibido entre aplausos por el público presente en plató. Allí no solo coincidió con algunos de sus compañeros habituales como Quique Peinado, Eugeni Alemany, Thais Villas y el propio Torito, quien se metió con él nada más verlo, sino que también celebró su vuelta con Sergio Dalma, algo más que un ídolo musical para el presentador. De hecho, el presentador no quiso perder la oportunidad de hacérselo saber al cantante y lo hizo contándole una anécdota: "Yo con 14 años tuve un accidente en el que me caí de una litera, porque yo siempre estoy a punto de morir. Una vez al año casi muero", empezó a relatar.

Iñaki López recibe a Dani Mateo con una canción

"Entonces, me caí de una litera, me di en la garganta y me destrocé el aparato fonador. Me dijeron que me iba a quedar mudo, y estuve haciendo foniatría durante casi cuatro años. No podía cantar, pero me gustaba mucho, así que yo iba a los karaokes y solo cantaba Sergio Dalma, porque 'malamenti', pero con la voz podía", relató el presentador de Zapeando. El cantante, que se tomó esto como un honor, quiso hacerle un regalo: cantar juntos Bailar Pegados, uno de sus mayores éxitos. Una oferta que Dani Mateo aceptó encantado. Eso sí, no fue la única sorpresa musical que se llevó durante la tarde. Al conectar con Iñaki López para darle el testigo e iniciar así Más vale tarde, el presentador vasco quiso dedicarle una popular canción que le iba a venir 'que ni pintada': "Para celebrar que has vuelto no solo te va a cantar Sergio Dalma; yo también tengo un tema para ti", adelantó.

"Precaución, amigo conductor, tu peligro es la velocidad. Y escucha a ese niño que te dice con cariño: No corras mucho, papá", entonó López mientras Dani Mateo le acompañaba con gestos y un gran aplauso final. Pero el de Más vale tarde no fue el único que dio la bienvenida al catalán, ya que sus compañeros de El Intermedio también tuvieron su reencuentro. Aunque no como él esperaba: "Mi queridísimo Wyoming, ya estoy aquí. ¿Me has echado de menos?", preguntó al presentador del programa, que le confundió con el reportero Isma Juárez: "Pero Isma, si estuvimos ayer hablando. Eso sí, te veo un poco desmejorado. Ayer te fuiste de marcha hasta las tantas, ¿no?". "Que lleva ya casi 13 años currando con nosotros, Wyoming, por favor", le tuvo que 'recordar' Sandra Sabatés. "Pues nada, gánate el suelo, muchacho", contestó Wyoming para dar paso a la sección de Mateo, que cerró la broma de su recibimiento tirando de ironía: "Y yo perdiendo el tiempo en casa, con lo majos que sois. Sois mi familia".