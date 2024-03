Moncloa manda: la SER activa viejos bulos en una salvaje operación contra Ayuso

La emisora de Prisa sigue entregada a la causa de Pedro Sánchez y ha lanzado toda la artillería pesada contra la presidenta madrileña. No hay escrúpulos ni periodísticos ni morales.

Pedro Sánchez sigue su escalada para colonizar cada rincón del Estado que pueda serle beneficioso para su plan de mantenerse en La Moncloa. El CIS, la Fiscalía, el Tribunal Constitucional, Televisión Española y ahora medios privados, como la Cadena SER, están al servicio y ordeno y manda del presidente, del Gobierno y del sanchismo.

Y la radio de Prisa, como El País, se han reducido a un mero altavoz de Sánchez con técnicas ya conocidas pero que tal vez no dejan de ser efectivas en cierto modo. El principio número uno de la propaganda de Goebbels era la simplificación del enemigo único.

Así, la estrategia era clara: adoptar una única idea, un único símbolo, individualizar al adversario en un único enemigo…

Y para La Moncloa, Sánchez y sus socios ese símbolo, ese enemigo; es ahora Isabel Díaz Ayuso.

Este fin de semana la Cadena SER ha puesto en marcha una inaceptable campaña contra la presidenta madrileña activando el bulo de que su gestión dejo morir a miles de ancianos en las residencias de la Comunidad de Madrid.

Sin escrúpulos, 4 años después, han utilizado el dolor de las víctimas invitando a una supuesta hija de un fallecido para que extienda odio contra Díaz Ayuso, tachándola de tratar con crueldad “a los viejos”. Ha sido en A Vivir que son 2 días que conduce el ‘periodista amable’ con el sanchismo, Javier del Pino.

La SER, que se ha convertido en la mayor difusora de los bulos y argumentarios de La Moncloa, disparaba a la presidenta madrileña con la intervención de otra invitada, una supuesta técnica de Enfermería de una residencia.

La campaña de la SER contra Díaz Ayuso.

Ni que decir tiene que su relato ha sido espeluznante y siempre culpando de ello a la gestión de Ayuso: “Que no se olvide la crueldad con la que se actuó en las Residencias”. Pero claro, sí “olvidan” la pésima gestión del Ministerio de Sanidad o del Gobierno de Sánchez que no sólo no dotaban de material sino que ocultaban los fallecimientos y aún hoy no sabemos el número de muertos reales en la terrible pandemia de Covid.

Por supuesto, que en la SER –que también difunde en sus redes y en la web esta nueva campaña contra Díaz Ayuso- no se dijo ni una sola palabra del caso Koldo, investigada por robar millones de euros a los españoles aprovechando la desgracia proporcionando mascarillas defectuosas, o de que en todas las residencias de España, no sólo en Madrid como difunde el bulo gubernamental, murieron desgraciadamente muchos ancianos y, proporcionalmente, muchos más que en los geriátricos madrileños.

Y esta información se ha complementado con los comentarios en las redes sociales de la SER dónde, sin despeinarse, los usuarios califican como "asesina" a la presidenta regional madrileña.

Pedro Sánchez y su entramado mediático

Pero da igual, la Cadena SER, Prisa y los numerosos medios que controla Pedro Sánchez siguen su escalada esquizofrénica goebbeliana para derrocar a una enemiga que les vapulea en las urnas y que se ha convertido en una clara amenaza para el régimen sanchista.

Y, mientras se ha decretado la caza de Isabel Díaz Ayuso, los amigos mediáticos de Pedro Sánchez, tal y como relataba este domingo 24 de marzo Antonio Martín Beaumont, están ante otro 'negociete'. Amigos con nombre y apellidos José Miguel Contreras (gurú de La Moncloa y consejero de Prisa) y su fiel José Pablo López, director de Contenidos de TVE.

Los contratos que firman ciertas productoras con televisiones públicas son un escándalo para investigar a fondo. ¿Corrupción? Peor todavía. De ahí que si al final echan a Elena Sánchez o dimite ella harta de RTVE, no será por un programa más o menos, o por ser poco o muy sanchista, sino por no haber sido suficientemente dócil para que los de siempre, a la sombra del poder, se lleven la pasta que les hace de oro.