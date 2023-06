Losantos deja temblando Mediaset: lo que ocurrirá tras la muerte de Berlusconi

El director de esRadio analiza cómo puede afectar el fallecimiento del líder italiano a sus cadenas en España... lo hace y deja varios recados y alguna que otra advertencia.

La crónica del programa radiofónico de Federico Jiménez Losantos de este lunes 12 de junio ha sido distinta a lo habitual tras conocerse la muerte de Silvio Berlusconi y las repercusiones que puede tener en los cambios ya en camino de Mediaset España, encabezados por el cambio de Sálvame por un nuevo programa de Ana Rosa Quintana.

"Con los Berlusconi no se sabe qué va a pasar. Su hijo es amigo de Borja Prado, pero hay más hijos y una pelea que va a ser la de Succession, una serie que es la sucesión de Rupert Murdoch. Ahora es cuando se ve la trastienda de todos esos movimientos convulsos y no se sabe quién va a mandar ahí. Berlusconi era un emperador y él pensaba que iba a vivir eternamente", opinó al respecto Jiménez Losantos.

No obstante, esta incertidumbre por el imperio mediático italiano no va a influir, a juicio de Jiménez Losantos y también de la periodista Beatriz Cortázar, en los acontecimientos que ya están teniendo lugar en la parrilla de Telecinco. "Que nadie piense que hay marcha atrás. Son decisiones pensadas de hace tiempo que no se toman a la ligera. Y hay muchas otras prioridades que solventar que la programación", dijo la periodista en esRadio.

El hecho es, recordó Jiménez Losantos, que "Ana Rosa va a hacer las tardes y han echado a Sálvame, y eso no va a cambiar. Lo que cambia son los equilibrios internos y la gente de confianza hasta que no se abra el testamento y tenga lugar la justa medieval de los hijos, por eso no sabremos qué va a pasar. Hay mucho dinero en juego y muchas deudas también".

Borja Prado, Alessandro Salem y Paolo Vasile

Esta inestabilidad viene, al fin y al cabo, de tiempo atrás, y hay un nuevo régimen encabezado por Borja Prado y Alessandro Salem que está en proceso de cambiarlo. "Hay una nota del jefe de contenidos que decía que esto estaba claro ya dos años antes de que se fuera Paolo Vasile. El cambio tenía que haberse hecho entonces pero Vasile se ha ido mal, ha dejado contratos hechos que han resuelto de alguna manera (quitan Sálvame pero dejan a Jorge Javier Vázquez)", relató el director de Es la mañana de Federico.

Pero "ese tipo de televisión ya murió y hay un momento en que el público decidió matarlo: cuando Olga Moreno ganó Supervivientes y la campaña a favor de Rocío Carrasco que recibió el rechazo de la gente, que decidió apoyar a la mujer del malo, Antonio David. Cuando ocurre eso es que tu base te ha abandonado", explicó Losantos, que estimó por tanto que "la pasarela judicial de Sálvame no va a cambiar".