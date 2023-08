Pablo Motos empieza fuerte para mantener su liderato ante Jorge Javier Vázquez

'El Hormiguero', sin fecha para el inicio de la decimoctava temporada, regresará a Antena 3 con la intención de afianzar su liderato, por lo contará con una primera invitada de lujo.

Septiembre está ya a la vuelta de la esquina y con él llega la nueva temporada televisiva. Un nuevo curso que, además, tiene todos los ingredientes para ser de los más reñidos, sobre todo, entre las dos grandes cadenas privadas de nuestros país. Una de las grandes bazas de Antena 3 es, sin duda, El Hormiguero. El programa de Pablo Motos, imbatible en cuanto a audiencia se refiere, regresa con su temporada número dieciocho. Pero este año tendrá que luchar por mantener su posición, pues le ha salido un duro competidor.

Jorge Javier Vázquez se cuela en el acces prime time de Telecinco, la misma franja que lidera el de Requena, con Cuentos chinos, su nuevo programa. El mítico presentador de Mediaset pretende arrebatarle espectadores al consolidador formato de Atresmedia. Por eso, y como la batalla no será fácil, el programa de Pablo Motos, según avanza Look (Ok Diario) contará con una primera invitada de lujo y, además, señala como fecha de estreno de la nueva temporada el próximo 4 de septiembre. Así, el primer lunes del mes podremos ver cómo Isabel Pantoja da el pistoletazo de salida a una temporada más del popular programa.

Isabel Pantoja, primera invitada de 'El Hormiguero'

La tonadillera, desde octubre de 2020, no está pasando por su mejor momento personal, ya que ha vivido su particular martirio tras el conflicto con su hijo, Kiko Rivera, en el que se ha visto envuelta. Aunque en varias ocasiones han intentado acercar posturas, públicamente no se conoce una reconciliación por parte de madre e hijo. Desde entonces, Isabel se ha mantenido siempre en un segundo plano, evitando hacer declaraciones al respecto. Sin embargo, todo esto puede cambiar a partir del estreno de El Hormiguero, ya que como señalaba el mencionado medio, inaugurará la temporada.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Pablo Motos (@pablomotos)

Pero, mientras llega el esperado estreno, Pablo sigue de vacaciones. En las últimas horas, de hecho, publicaba en sus redes sociales un vídeo brindando junto a sus colaboradores más conocidos del espacio de Antena 3 por el regreso de la nueva temporada. Así, el de Requena, Marron, Juan Ibáñez y Damián Mollá alzaban sus copas de cerveza y, mirando a cámara, soltaban un eufórico "amigos, aquí comienza la temporada 18 de El Hormiguero. ¡Va por vosotros!". Eso sí, lo que no se sabe todavía es si el arranque será el lunes 4 de septiembre como adelanta el medio o, por el contrario, el lunes 11 de septiembre. Y que Isabel sea, como indican, la invitada para el primer programa del año, podría hacer que Motos arrasase en audiencia y, por lo tanto, frenar el despegue de Jorge Javier. Cabe recordar que la entrevista que hizo en 2017, en su primera aparición televisiva tras pasar por prisión, se tradujo en un 23,8% de cuota de pantalla y 4,8 millones de espectadores.