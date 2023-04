José Luis Moreno tiene mono de trabajar y esto es lo que le pide a la Audiencia

El productor ha solicitado al órgano jurisdiccional que le devuelvan el pasaporte para salir de España y le permitan trabajar con sus sociedades en nuevas producciones audiovisuales.

José Luis Moreno quiere trabajar. El productor fue detenido en junio de 2021 por un presunto delito de estafa tras completarse una macrooperación policial. Sin embargo, a los pocos días, pudo demostrar su solvencia económica mediante avales hipotecarios y proceder al pago de los 3 millones de euros de fianza que la Fiscalía le había establecido. Y, aunque fue puesto en libertad, se le aplicaron algunas medidas cautelares. Ahora, casi dos años después, su defensa ha solicitado, precisamente, la flexibilización de las mismas.

Así, Moreno instaba a la Audiencia Nacional el pasado 20 de abril que le permitiera salir de España y poder abandonar de manera puntual el país. El objetivo es poder viajar al extranjero y ejecutar nuevas producciones audiovisuales. En este escrito, además, se pedía que se le devolviera el pasaporte y aseguraban que justificaría los vuelos y los lugares donde residiría en sus viajes, según informa Europa Press. La razón principal de esta petición no es otra que sacar adelante los supuestos proyectos en los que el productor y ventrílocuo asegura estar trabajando.

José Luis Moreno pide su pasaporte para trabajar

Después de casi dos años, José Luis Moreno quiere continuar con su profesión, por lo que en la petición ante el Juzgado Central de Instrucción Número 2 explica que "el hecho de no disponer de cuentas bancarias operativas [...] está dificultando notablemente el desarrollo de su actividad mercantil". Y, para que no haya malentendidos, en ese escrito, la defensa aclarar que la idea no es levantarle las medidas cautelares que le han sido impuestas, sino únicamente proceder a una flexibilización.

Aunque, tras esta necesidad imperiosa de trabajar, hay más, pues el productor, a través de su equipo de abogados, solicita que se autoricen tres de sus sociedades para abrir una cuenta bancaria. Y no es lo único, porque, ya puestos a pedir, estos abogados quieren que las sociedades puedan operar con esas cuentas bancarias y que el productor reciba una tarjeta con cargo a estas. La defensa asegura que de cumplirse todas estas peticiones podrían proceder "a la íntegra liquidación de todas las deudas públicas que al día de la fecha ostentan las sociedades".