Una denuncia de las cadenas privadas pone en riesgo el regreso del 'Grand Prix'

El esperadísimo regreso del programa estrella del verano vuelve a estar en la cuerda floja por culpa de la UTECA, aunque su presentación oficial se ha celebrado este miércoles.

El regreso del Grand Prix a TVE, 18 años después, está cada vez más cerca. La rueda de prensa que ha tenido lugar este miércoles para presentar todos los detalles de su vuelta es una muestra de ello. Sin embargo, el programa estrella del verano no está teniendo un camino tranquilo y fácil. Un día antes de la presentación a los medios, recibía una mala noticia: UTECA, la Unión de Televisiones Comerciales en Abierto, ha denunciado a RTVE ante la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia (CNMC). ¿El motivo? La oferta comercial que tendrá el formato presentado por Ramón García en su regreso a la televisión pública.

Y es que, desde UTECA, señalan que la cadena pública está incumpliendo la legislación de financiación de la Corporación de Radio y Televisión Española de 2009 en la que se eliminó la publicidad. Una denuncia apoyada en ese supuesto, cuando el programa "ni siquiera se ha estrenado", se ha defendido RTVE. Lo que hace que sea muy difícil que la asociación de canales privados sepan lo que se va a emitir en esta nueva etapa de Grand Prix. Pero hay más, pues según indican desde el ente público, "a nosotros no nos ha llegado ningún comunicado oficial al respecto por lo que no tenemos constancia".

El regreso del 'Grand Prix', en peligro por una denuncia

Grand Prix no tiene fecha de estreno, por el momento. Pero se presume que será en breve. Ya no solo por la rueda de prensa que ha tenido lugar este miércoles, sino por las distintas promociones que se están realizando tanto en redes sociales como en La Uno. Sin embargo, este regreso se está viendo empañado por la denuncia de UTECA. Desde la asociación de canales privados se piden medidas cautelares y que se suspenda de forma provisional el estreno. Y es que el hecho de que este regreso cuente tan solo con pocas emisiones ha llevado a la UTECA a pedir rapidez para que la solución de la CNMC no se demore con temas burocráticos.

Además, UTECA pide que se cese toda la comercialización de publicidad y ponen el foco en que se terminen los spots publicitarios y las autopromociones. A este respecto, señalan que solo está permitido el uso de patrocinios en programas culturales y el hecho de que TVE catalogue en su web al Grand Prix como entretenimiento, hace que la cadena estuviera incurriendo en una ilegalidad: "El daño en el mercado ya se está produciendo por la contratación por los anunciantes de los espacios publicitarios ofertados por CRTVE, un daño que en el mercado resultará irreversible dado el tiempo mínimo necesario para la contratación publicitaria, teniendo en cuenta además que el programa está compuesto por siete únicos capítulos, según la información difundida", indica la UTECA en un comunicado.

La supervaquilla, figura clave del regreso del 'Grand Prix'

Este miércoles ha tenido lugar la presentación oficial del regreso del concurso del verano para presentador todos los detalles de lo que está por venir. Con Ramón García como maestro de ceremonias, y en compañía de Cristinini y Michelle Calvó, se ha conocido el nuevo plató del programa del abuelo y del niño, así como algunas de las nuevas pruebas y, por supuesto, a la supervaquilla. La icónica figura del formato no podía faltar en esta nueva etapa. Pero como la Ley de Protección Animal prohíbe animales en los platós de televisión, han tenido que recurrir a un disfraz: "El Grand Prix vuelve nuevo y renovado pero que al verlo sabes que es el Grand Prix de siempre", ha afirmado Ramón.