Ramón García confiesa cuál es su mayor temor sobre la vuelta del 'Grand Prix'

El presentador del mítico programa del verano de TVE estuvo en 'RTVE Responde' con María Escario donde habló por primera vez de la tan esperada vuelta del 'Grand Prix' a La Uno.

No ha habido verano sin rumor del regreso del Grand Prix desde su última entrega hace ya casi dos décadas. Y, después de tanto tiempo, este clásico del verano regresa, de nuevo, a TVE después de 19 años. El ente público ya prepara todos los detalles de esta nueva edición, para la que ha contado nuevamente como presentador con Ramón García. Hasta hace unos días, el maestro de ceremonias del programa 'del abuelo y del niño' no se había pronunciado sobre esta vuelta. Sin embargo, este domingo, contaba a María Escario en RTVE Responde todos los detalles.

"Estoy mucho más nervioso que el primer día que lo estrenamos hace casi 30 años. Tengo la ilusión increíble porque vuelva el Grand Prix o por volver a juntar a la familia frente al televisor", confesaba a la defensora de la audiencia. "Y también estoy expectante a ver como reacciona la gente porque la tele ya se ve de otra manera y no sé si la gente con unos juegos va a decir ‘vamos a aguantar a este señor", añadía, para después hacer hincapié en que este forma regresa renovado: "Lo estamos haciendo con mucho cariño. Modernizado lógicamente".

El regreso del 'Grand Prix' a TVE con Ramón García

Ramón no pudo ocultar su orgullo después de ver el testimonio de algunos seguidores del Grand Prix que habían crecido con el programa: "Ha quedado en el corazón de muchos niños que ya no son niños pero que siguen llevando el programa como algo muy suyo y eso a mí me emociona mucho" destacaba. Durante este encuentro en RTVE Responde, Escario avanzó algo más de información sobre este regreso, comentando que la rueda de prense de presentación será el próximo 5 de julio. Este día, TVE y EuroTV Producciones presentarán todos los detalles de la nueva etapa, sin vaquilla, del concurso estrella veraniego de La Uno.

Ramón García sobre el 'Grand Prix del verano (@GrandPrix_tve): "Yo creo que estoy mucho más nervioso que el primer día que lo estrenamos"#RTVEResponde



⭕ https://t.co/rBMFSWytmG pic.twitter.com/Iw2uqCl8Co — La 2 (@la2_tve) June 25, 2023

En esta nueva etapa, el mítico presentador no estará solo, pues contará con dos compañeras como copresentadoras, Cristinini y Michelle Calvó, de quienes destacaba la diversidad de sus perfiles: "Una de las grandes streamers en Europa es Cristinini y va a ser un poco la encargada de retransmitir los juegos", comentaba el presentador, para continuar indicando que "luego está Michelle que es una actriz estupenda muy deportista que va a encajar muy bien a la hora de contar a la gente como funcionan las pruebas".

Pero, sin duda, lo que menos ha gustado a los seguidores del Grand Prix ha sido la ausencia de vaquilla: "No puede haber vaquilla por la nueva ley de protección animal, pero el logotipo mantiene a la vaquilla y no podíamos perder el espíritu de la vaquilla". Lo que sí se mantienen son algunas de las muchas pruebas míticas: "El equilibrio es buscar juegos nuevos y modernos con temáticas distintas, pero no podemos prescindir de los Troncos Locos, de los Bolos, de la patata caliente o de la cinta transportadora», relata Ramón García.