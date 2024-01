Iker Jiménez pone en peligro a Carmen Porter y a su hija durante una grabación

El presentador de 'Cuarto Milenio' y su mujer, acompañados por Alma, estuvieron en serios apuros mientras 'buscaban' material en el Área 51 para su programa de Cuatro de este domingo.

Iker Jiménez continúa al pie del cañón, profesionalmente hablando, y sigue trabajando para llevar a Cuarto Milenio asuntos de gran interés para los amantes del misterio. Y así, con esta mentalidad, y en compañía de su mujer, Carmen Porter, el presentador de Cuatro ha conseguido algo que parecía imposible: grabar desde el mítico Área 51. Este destacamento remoto está controlado por la base aérea de Edwards, al sur de Nevada (EE.UU.), cuyo objetivo principal es todo un misterio. Muchos creen que ahí se están llevando a cabo proyectos de investigación y desarrollo con sistemas de armamento avanzados.

Y este ha sido, principalmente, el motivo por el que este mediático matrimonio se ha trasladado hasta allí, acompañados por su hija Alma. La grabación no fue tan sencilla como esperaban, pero lograron acceder hasta la valla que rodea el Área 51. El resultado de esta aventura, además, fue visto este domingo 28 de enero por 1.032.000 espectadores de media y obtuvo una 8,3% de cuota de pantalla, el dato más elevado de este primer mes del año. Sin embargo, para conseguir estos materiales, la familia Jiménez Porter tuvo que hacer frente a ciertos peligros.

El 'Área 51' en Cuatro de la mano de Iker Jiménez

"¿Por qué hay tanta seguridad aquí, si supuestamente aquí dentro no se guarda nada?", se preguntaba la pareja. Sería, en ese momento, cuando Iker y Carmen, ya junto al perímetro del Área 51, se daban cuenta de que dos camionetas se acercaban hasta ellos. "Vienen para acá. Vienen hacia nosotros. Mami, métete en el coche", avisaba Alma a sus padres, mientras seguía grabando desde el coche por indicación de su madre. Pero, al final, las dos furgonetas con las que se cruzaron, optaron por alejarse de ellos. "Es lo que suele pasar aquí. Una furgoneta blanca, sin distintivos, se acerca para asegurarse de que los que husmean por aquí no se acercan a la zona prohibida", explicaban los presentadores de Cuatro.

Aparecen dos furgonetas paramilitares de vigilancia, sin distintivos, tras detectar nuestra presencia en el Área 51 #CuartoMilenio pic.twitter.com/KSzxDU9CnZ — Iker Jiménez (@navedelmisterio) January 28, 2024

Tras el susto, la propia presentadora reflexionaba frente a la entrada del Área 51: "Pensaba que iba a estar más masificado. Lo que más me llama la atención es que estamos en completa soledad. No se escucha absolutamente nada. Si que es cierto que en cuanto hemos llegado esas cámaras se han vuelto para identificar quién venía hasta aquí". Ni siquiera Google Earth tiene registros de esta zona. "Estamos en la base secreta más conocida de todo el mundo", añadía el conductor de la nave del misterio, ya que el Área 51 siempre ha estado rodeada de secretismo, provocando así muchas teorías conspiratorias, como que muchos de los presuntos objetos volantes no identificados podrían estar siendo analizados allí; incluso se ha planteado que puedan tener restos que prueben otro tipo de vida que la mayoría desconocemos.

Iker Jiménez, Carmen Porter y su hija, interceptados durante la grabación en el Área 51: "Nos han visto, vienen para acá" #CuartoMilenio https://t.co/y6b8KxZj0S — Cuatro (@cuatro) January 29, 2024

La leyenda del Área 51 nació en 1989 cuando Bob Lazar, un polémico conferencista y ufólogo estadounidense, aseguró que entre las vallas de ese lugar se guardan aparatos alienígenas que se habían estrellado contra el desierto de Nevada. "En las instalaciones de la S-4, a unos 24 kilómetros al sur de la famosa Área 51, se me concedió acceso parcial a dos discos diferentes, además pude ver dos niveles de una de las naves que se encontraba en estado completamente funcional y cuyo vuelo presencié", explica Bob Lazar en un reportaje de la época. El Área 51 cuenta con extremadas medidas de seguridad. Los propios trabajadores de las instalaciones llegan en vuelos privados especialmente creados para ellos: "Tienen totalmente prohibido hablar de lo que hacen allí dentro".