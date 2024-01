Iker Jiménez viaja al pasado y deja un recado para quienes se rieron de él

El conductor de la nave del misterio ha celebrado el 33 aniversario de su primer programa de radio y ha rememorado cómo empezó en la televisión: "Tenía claro que lo iba a lograr".

Cuarto Milenio se ha convertido en uno de los programas más longevos de la televisión. Y es que su presentador, Iker Jiménez, se ha ganado el cariño de toda la audiencia de Cuatro gracias a su profesionalidad al frente de este espacio, así como de Horizonte, el otro programa con el que cuenta en la cadena de Mediaset y también comparte con su mujer Carmen Porter. Al margen de estos dos formatos, el vasco triunfa también fuera de la pequeña pantalla con otros proyectos, como su canal de Youtube.

Ahora, el conductor de la nave del misterio, con motivo del 33 aniversario de su primea incursión en la radio, quiso recordar los inicios de su carrera en los medios de comunicación, a los 17 años. Así, Iker revelaba que un diciembre de hace 33 años comenzaba su primer programa en las ondas, Otra dimensión, junto a un amigo. Pero el vasco echó también la vista atrás para rememorar con cariño aquellos días, asegurando que los recuerda como si hubiese ocurrido ayer. Aunque también reconoció que no fue un camino fácil.



Iker Jiménez celebra su aniversario profesional

Iker Jimenez rememoró con cariño aquellos días, pero reconoció que se encontró con algún que otro rechazo a lo largo del camino, algo que no le afectó debido a que siempre tuvo muy claro lo que quería y nunca dejó de perseguir su sueño. "Me acuerdo perfectamente de cuando una profesora mía de historia nos preguntó sobre qué queríamos ser de mayores, y yo le enseñé el carnet de parapsicología. La profesora y la gente se reían, pero yo perseguí mi sueño", subrayó el presentador de Cuatro. Para dejar claro cuál había sido siempre su sueño, el vasco relató algunos de los temas y programas de radio que comenzó haciendo y explicó cómo consiguieron ir creciendo: "Antes teníamos que pagar para hacer radio. Pero yo nunca abandoné mi sueño y tenía claro que lo iba a lograr".

La televisión también, como bien sabemos, forma parte de su trayectoria profesional. Por ello, el periodista habló de sus inicios en la pequeña pantalla después de haber pasado 15 años en la radio. Pero empezar esta aventura tampoco fue fácil, pues muchos dudaron de su valía: "Cuando llegué, dudaban de si iba a tener temas para 13 programas. Pero yo nunca dudé", confesaba Iker, sobre unos programas que contra el pronóstico de algunos terminaron siendo un verdadero éxito, convirtiendo al propio presentador en uno de los grandes referentes de la comunicación actual. Esto llevó al de Cuatro a finalizar su intervención con una importante reflexión en la que, precisamente, explicaba por qué se dedica a esto: "Mucha gente me dice: 'Déjate de fantasmas y habla de temas importantes'. Pero resulta que yo amo estos temas, entonces, ¿por qué voy a dejar de hacerlos? Aunque no me viese, nadie no dejaría de hacerlos. 33 años después se me siguen poniendo los pelos de punta", concluía el de la nave del misterio, demostrando la pasión que siente por lo que hace.