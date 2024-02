Vuelve 'Aquí no hay quien viva': ¿realidad o bulo histórico que engaña a miles?

Estos días se ha hecho viral en TikTok un vídeo de Cayetana Guillén Cuervo en un pódcast anunciando la vuelta de la mítica serie. Pero, para desgracia de sus fans, tiene una explicación.

La nostalgia está de moda. Sólo hay que ver los programas por los que están apostando durante esta temporada televisiva las diferentes cadenas de televisión. Talent shows y concursos recuperados de hace 20 años como 'Cifras y letras', 'Password', 'El rival más débil', 'Allá tú', 'Bailando con las estrellas', 'Factor X'… y así una larga lista que sería interminable. En medio de tanta novedad con sabor nostálgico, durante los últimos días se ha hablado de la posible vuelta de una de las series más queridas: 'Aquí no hay quien viva'.

Todo ello a raíz de un vídeo que se ha viralizado en TikTok de Cayetana Guillén Cuervo en el podcast Kapra Diner. En el mismo la hija de Gemma Cuervo (Vicenta en 'Aquí no hay quien viva') afirma que el regreso de los vecinos de Desengaño 21 está ya preparándose y que tanto ella como Elio Toffana (rapero y actor que le acompaña en el vídeo viral) tendrán un papel en el mismo.

¿Como que vuelve AQUÍ NO HAY QUIEN VIVA?



¡¡¡COMO QUE VUELVEEE!!!



Pdt: si esto es fake decírmelo ya que no me quiero hacer más ilusiones pic.twitter.com/hK0ESHB24G — 𝗔𝗱𝗿𝗶𝗮́𝗻 𝗭𝗮𝗺𝗼𝗿𝗮 (@Adrian_Zamorah) February 13, 2024

“¿Cómo es esto de que va a haber una nueva temporada de 'Aquí no hay quien viva'?”, pregunta Kapra, presentador del espacio, a sus invitados. “Pues no sé, porque la gente lo pide, porque es maravillosa”. El presentador celebra la noticia y le pide más información. “¿Pero podemos contarlo?”, pregunta Cayetana a Toffana que, en ese momento, anuncia que los dos tienen un papel. “Joder Elio, ya lo has largado. Estaba yo mirándole como diciendo: ¿lo decimos o no?”.

“Nos ha dado permiso la productora”, decía el rapero expresando también que la gente se merecía saberlo. “Tenemos una secuencia con mi madre que lloramos y todo. Te juro que en la grabación no pudimos grabar de la risa”, añade Cayetana Guillén Cuervo a la conversación. Ambos acaban contando un poco más de lo que serán sus personajes en el regreso de la serie y ahí termina el vídeo.

Sin embargo, para desgracia de los fans de los Emilio, Juan Cuesta, Vicenta, Mauri y compañía…todo es mentira. Forma parte de una de las secciones de este podcast que trata de viralizar este tipo de bulos en las redes sociales (llamada muy acertadamente FakeTok) y en este caso lo han conseguido con creces. Solo hay que ver los cientos de comentarios alegrándose por la noticia, diciendo que la serie no será lo mismo sin personajes como Mariano, Marisa o Concha, cuyos actores o actrices han fallecido durante este periodo o que segundas partes nunca fueron buenas.

No solo muchos usuarios en las redes sociales han caído en la trampa. También lo han hecho medios de comunicación como el Sport, El Periódico de Aragón, Estadio Deportivo o El Diario de Mallorca, entre otros, que anuncian como una bomba el regreso de la serie a raíz de las palabras de Cayetana Guillén Cuervo y Elio Toffana en este podcast. La verdad es que por sus actuaciones (ambos son actores hay que decirlo) -introduciendo el momento confusión con la productora o la escena grabando con Gemma Cuervo- podrían pensar en ellos en caso de que en un futuro vuelva la serie.

Aquí les dejamos el extracto entero en el que cuentan el funcionamiento de la sección y cómo van a llevar a cabo su malévolo y, a la vista está, exitoso plan. Por cierto, también lo intentan con Paquita Salas pero con menos éxito.