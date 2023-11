Sánchez vuelve a premiar a Terelu: la Campos mueve los hilos de la nueva TVE

Televisión Española tiene el reto de mantener su audiencia justo cuando arranca otra legislatura socialista. El sanchismo tiene los tentáculos muy alargados y 'Salvamiza' la tele pública.

El pasado 10 de octubre les contábamos en exclusiva en ESdiario que se estaba produciendo nepotismo en la televisión pública. Así lo denunciaban a este diario fuentes sindicales que aseguraban que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a través de los “fluidos canales de comunicación entre La Moncloa y los despachos de Televisión Española (TVE)” había ordenado que la televisión pública mantuviese a Terelu Campos entre el plantel de colaboradores.

Según las mismas fuentes, todo ocurría tras la abrupta e inesperada cancelación de La Plaza, el programa vespertino que presentaba Jordi González y que ha durado en la parrilla poco más de una semana y esto ha supuesto un palo para la hija mayor de María Teresa Campos, que se ha quedado sin el sueldo que cobraba de este espacio.

Y ocurría: Terelu Campos sigue en las mañanas de La 1 colaborando en el programa que presenta Jaime Cantizano, ha recuperado la sección Apueste por una, un espacio con el que Teresa Campos triunfó en 1986. Terelu sustituye a su madre y 'discute' sobre diversos asuntos con la que fuera la 'rival' original de María Teresa: Patricia Ballestero. Cantizano suplanta el papel que entonces hacía Jesús Hermida.

Pero hay más premios para Terelu, la mayor de Las Campos será concursante de Celebrity Bake Off, que deja atrás su nombre original en Amazon Prime Video y ahora se llama Bake Off: famosos al horno. Su salario no ha trascendido pero fuentes del ente han asegurado a este diario que será “suculento” y no precisamente en el sentido gastronómico.

Los espectadores de TVE tendrán pues sobredosis en pantalla de la amiga de Pedro Sánchez a quienes además, fuentes de la cadena consultadas por ESdiario, atribuyen un poder e influencia en la cadena pública que va más allá de lo razonable. Explican, las mismas fuentes, que “Terelu Campos mueve los hilos de la cadena y tiene mucho que decir sobre los nuevos programas que se preparan en el campo del entretenimiento por expreso deseo y orden a Elena Sánchez de La Moncloa”.

TVE se ‘Salvamiza’

A Terelu se le atribuye el sorprendente fichaje de Lydia Lozano por TVE. Tal y como les contamos este miércoles 29 en ESdiario, la veterana periodista ha cerrado su fichaje por Mañaneros, el magacín matinal de La 1 de TVE que presenta Cantizano junto a Marc Santandreu y Miriam Moreno.

La periodista comenzará su trayectoria junto a Cantizano de forma inminente, sumándose al elenco de tertulianos del matinal de La 1 durante la próxima semana. Esta sería, por tanto, su primera gran reaparición en televisión tras el varapalo que sufrió con el fin de Sálvame decisión que adoptaba la nueva dirección de Mediaset España, encabezada por Alessandro Salem.

Estas noticias coinciden también con la llegada de Rocío Carrasco a Televisión Española. La televisión que pagamos todos los españoles se Salvamiza con otro rostros querido de La Fábrica de la Tele (ya van tres y podrían ser más).

Tal y como les adelantábamos el pasado 23 de noviembre, TVE ha fichado también para Bake Off: famosos al horno a Rociíto. Se trata de una confirmación de lo que ya parecía un “romance” entre Carrasco y la sanchista televisión pública porque la hija de Rocío Jurado ya ha aparecido de forma puntual en distintos formatos de la cadena pública, como Mañaneros, de Jaime Cantizano, Días de tele, de Julia Otero o LateXou, de Marc Giró.

Pero este fichaje sorprendente para el formato de cocina representa su vuelta a la televisión con un papel más relevante, tras su mediático paso por Telecinco y despido por el sectario mensaje que se transmitía en su documental Rocío, contar la verdad para seguir viva, en 2021.