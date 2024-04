La petición de Iker Jiménez para la Guardia Civil dispara los datos de Cuatro

Los últimos sucesos, como la embestida por narcolanchas a agentes en Barbate, ponen de manifiesto la carencia de medios del instituto armado y el presentador las ha puesto sobre la mesa.

Los últimos sucesos ocurridos en torno a la Guardia Civil han dejado en evidencia la falta de recursos con los que cuenta los agentes de la Benemérita. Sin ir más lejos, el asesinato en Barbate de dos guardias civiles, tras ser embestidos por una narcolancha durante una persecución, dejó muestras de la carencia de medios del instituto armado, dependiente del Ministerio de Interior, dirigido por Fernando Grande-Marlaska, en cuanto a servicios, retribuciones, destinos y, precisamente, medios. Un asunto que no ha pasado desapercibido para nadie y que Iker Jiménez quiso poner sobre la mesa este jueves, 4 de abril, en su programa Horizonte. Una emisión que, además, obtuvo una gran acogida en Cuatro, que contó con un 6,6% de cuota de pantalla y una media de 513.000 espectadores.

Tanto el presentador de Mediaset como su mujer Carmen Porter, sin poder ocultar su asombro, comentaron que no entiende que la Policía o la Guardia Civil no se consideren profesión de riesgo, mientras que los periodistas sí están incluidos en ese grupo. Por ello, y a raíz de los últimos acontecimientos, el programa contó con el portavoz de Justicia para la Guardia Civil (JUCIL) Agustín Leal, y con la presidenta y vicepresidenta de la asociación Nuestro Corazón por Bandera, Isandra Fernández y Silvia Mera, para analizar qué supondría este cambio para las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

Iker Jiménez habla de la Guardia Civil en 'Horizonte'

Agustín Leal, el portavoz de JUCIL, explicó qué cambiaría se se realizara tal consideración, que además, reivindican ambos cuerpos: "Significa que nos podríamos jubilar a los 59 años. No significa que nos vayan a pagar más, sino que nos podríamos jubilarnos antes, porque si eres profesión de riesgo computan 5 años trabajados por 6", ejemplifica. Por su parte, Silvia Mera, vicepresidenta de la asociación Nuestro Corazón por Bandera y cuyo marido resultó afectado en el ataque de los narcotraficantes de Barbate, el mismo en el que fallecieron dos guardias civiles, tampoco comprende por qué no están considerados profesión de riesgo: "Ni ellos mismos lo entienden". Pero Leal considera que tiene una idea de por qué no se les incluye en el grupo: "Consideramos que hay unos 17.000 guardias civiles de déficit en toda España. Entonces, si nos jubilamos antes, se va a acrecentar más".

El vídeo grabado desde la embarcación del GEAS ha servido para poner de manifiesto la carencia de medios de los agentes #Horizonte pic.twitter.com/cD2h1Gkutz — Iker Jiménez (@navedelmisterio) April 4, 2024

Leal, aprovechando el altavoz que le otorgaba el programa de Cuatro, facilitó algunos datos, como por ejemplo, los tiempos de respuesta actuales de la Guardia Civil. Y lo hizo en tono de crítica: "Para sacar una patrulla de noche en esa zona, hay que sacar un guardia de Barbate y otro de Conil. Para 25 km de costa con descarga de drogas. El tiempo estimado de asistencia ante una urgencia en la mayor parte de territorio nacional es de una hora, eso es inviable en un país de Europa Occidental", como una muestra evidente de la falta de recursos materiales y humanos con los que cuentan. Una situación que Iker no pudo concluir de otra manera que desenado "suerte" a sus familiares y señalando que "son los que nos defienden, no se olviden nunca de una cosa: si te pasa algo grave de verdad ellos van a ir y se van a jugar la vida por un magro sueldo y con pocos medios. A esa gente hay que defenderla".