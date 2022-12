Un hostelero arremete contra Chicote y contra 'Pesadilla en la cocina'

El dueño del Leña y Carbón arremete contra el programa del cocinero y cuenta los entresijos de las grabaciones, para las que le pidieron que no limpiase.

Chema, el dueño del restaurante 'Leña y Carbón', por el que pasó Alberto Chicote en su último 'Pesadilla en la cocina', ha estallado en Facebook contra el cocinero y el equipo de grabación del programa, y ha revelado los entresijos de cómo se desarrolla todo el proceso que hay detrás de la emisión, lo que no deja en muy buen lugar al chef.

Aunque esta grabación en Puertollano (Ciudad Real) tuvo lugar en marzo, el hostelero aprovechó la emisión del espacio, en el que llegó a mandar “a tomar por culo” al cocinero, para desahogarse en redes sociales. “Con Chicote fue muy mal no, lo siguiente. Ellos te lo pintan de tal forma como que es beneficioso para el negocio, te lo pintan tan bonito que aceptas. Te dicen que va a ser natural para que pienses que es como cualquier otro día, pero no es así”, explicó.

“Sabes el día y la hora a la que llegan y no vas a permitir que saquen todo lo que sacan de todos los sitios. Es como si me dicen que mañana voy a tener una inspección y sabes que llegan a una hora y lo tienes todo hecho una mierda, sabes que te va a caer… Pero es que ellos le decían a los camareros que no limpiaran y que lo dejaran guarro para que más gente viera el programa”.

Tal fue su decepción que pensó incluso en el suspender la grabación del programa, pero las consecuencias de llevarlo a cabo eran peores, ya que por contrato sería sancionado con una cantidad importante: “Ellos tienen un contrato y hay una penalización de 24.000 euros si lo incumples. Además, tienes que hacerte cargo de las treinta personas que traen entre el equipo de cocina, cámara, etc.”.

“Tendrían que ser investigados por cómo engañan a los telespectadores y defraudan a la gente que dicen que van a ayudar. Piensas que si vendes dos puedes vender cinco con su ayuda, pero no. Suena bien, pero no es nada real, cortan donde quieren. Solo buscan su beneficio sin importar la realidad”, añade.

Si ya durante el programa emitido se vio que la relación entre el hostelero y Chicote no era la mejor, Chema tampoco se cortó un pelo en hablar de la poca sintonía que sintió con el chef detrás de las cámaras: “Es una persona que saludaba y decía hola cuando decían que iban a grabar. Fuera de cámara, muy mal, es una persona antipática y borde, y con las cámaras es como si fuese muy buena. Sacan lo que ellos quieren”.