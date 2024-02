Graves acusaciones a OT y a Amazon por incitar al odio por un colaborador

Una fuerte polémica tiene en jaque la imagen de Amazon en España. La plataforma está siendo acusada en redes sociales de promover mensajes violentos por culpa de Sebastián Gallego.

Amazon no desvela el número de espectadores que tiene Operación Triunfo (los datos estimados por consultoras privadas no invitan al optimismo), pero sí que saca pecho de su repercusión en redes sociales. Esto suele ser un consuelo cuando la audiencia no acompaña.

Para Amazon Prime Video la notoriedad en redes sociales es quizá el clavo al que agarrarse para justificar un proyecto de esta envergadura y costes. Con Operación Triunfo, Amazon intenta reforzar su presencia de marca entre los más jóvenes para competir con Netflix en ese terreno. Por eso es tan importante para Amazon vender una imagen de positividad, compañerismo y buen rollo en torno a OTAlgo a lo que la plataforma está dedicando muchos recursos.

Sin embargo, uno de los colaboradores del talent ha hecho saltar por los aires esa cuidada estrategia, provocando las críticas airadas de los espectadores del programa y que ha obligado a emitir un comunicado de disculpas.

Operación Triunfo tiene una tertulia diaria presentada por el influencer Xuso Jones llamada OT al día. Se trata de un formato muy simple con varios colaboradores low cost que debaten sobre el día a día. Uno de ellos, Sebastián Gallego (probablemente el más desconocido), ha decidido convertir el programa de talento musical en un reality grotesco criticando actitudes de concursantes y hablando sobre supuestas estrategias como si la academia de Operación Triunfo fuera la casa de Gran Hermano. Comentarios, a veces hirientes, sobre los participantes del programa que, cabe recordar, son chicos y chicas muy jóvenes que luchan por alcanzar su sueño musical.

“Espero que te despidan”. Fans de OT, indignados

Los comentarios y la actitud soberbia de Gallego en este programa de Amazon han hartado a muchos de los seguidores del programa que se han preguntado en redes cómo Amazon puede dar cabida a una persona así en un formato como OT.

El propio Gallego, visto el revuelo que habían causado sus afirmaciones en el programa de Prime Vídeo, ha decidido “disculparse” en Twitter. Sin embargo, su pretendido perdón no ha hecho más que avivar la polémica, ya que ha empleado el mismo tono soberbio que usa en el programa.

Lejos de darse cuenta de que lo dicho iba en contra de la esencia del programa y atacaba a unos jóvenes que no se podían defender, el colaborador volvía a demostrar cierta altanería con sus palabras. “Si de verdad amases OT no harías esos comentarios de ningún concursante sabiendo que lo haces en una plataforma expuesta que tiene repercusión. Lo siento pero no vale”, escribía un usuario en Twitter.

1- Holi! Después de toda la bola que se está creando en torno a una de mis intervenciones de ayer en OT al día, quiero decir que:

1-Amo OT, veo el 24 horas e intento hablar con propiedad conociendo lo mejor posible todo sobre el programa.

1/4 — Sebastián Gallego (@SebastianGAB) January 31, 2024

“Veo el 24 horas e intento hablar con propiedad conociendo lo mejor posible todo sobre el programa […] Si a alguien le han molestado mis comentarios de ayer, que en ningún caso incitaban un discurso de odio, como sí he leído en mi contra…” ha dicho en su cuenta personal de Twitter intentando justificar su actitud. Unas palabras que han seguido alargando la polémica.

“Has MENTIDO. Si ves el 24h entonces has mentido CON CONCIENCIA”, le espetaba una fan del programa. Otros han ido más allá: “Espero que te despidan”, pedía otro espectador mostrando un pantallazo de un comentario de Twitter al que Gallego ha dado like y que precisamente comparaba Operación Triunfo con GH.

¿Intento desesperado de convertirse en famoso?

Y es que pareciera que la estrategia de Sebastián Gallego para ganar notoriedad sea la de arrastrar la imagen de OT para disgusto de sus fans. Un modus operandi más propio de los colaboradores del peor Telecinco y sus realities más casposos. Parece que a Amazon le ha nacido su propio Jose Antonio Avilés con Sebastián Gallego.

El ruido generado probablemente haga feliz a Gallego que, seguro, que le ha permitido ganar algunos followers, pero habrá que esperar cómo digiere todo esto Amazon y Gestmusic, plataforma y productoras del talent, que ven cómo los fans del programa no toleran los comentarios de un colaborador que resultan lesivos para los concursantes del propio programa.

Desde luego, la participación de Gallego en OT al día solo está propiciando mala imagen de marca para Prime Video que, precisamente, busca todo lo contrario.