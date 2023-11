Los 'Ilustres Ignorantes' rompen los esquemas de 'La Resistencia' de Broncano

El trío cómico de Movistar está de aniversario y visitó el programa del de Jaén para celebrarlo y dejar al propio presentador sin palabras por las respuestas a las preguntas clásicas.

Puede que Broncano no se haya visto en otra igual. El presentador de La Resistencia tuvo este lunes el honor de tener en su plató a los Ilustres Ignorantes. "Los tres mejores cómicos del planeta", que así los describió el de Movistar, acudieron al programa para celebrar el 15 aniversario de su show y, por supuesto, para someterse a las preguntas clásicas. Con lo que no contaba el de Jaén es que Javier Coronas, Pepe Colubi y Javier Cansado desmontarían por completo todos los esquemas del programa y se meterían a todo el público, presentador incluido, en el bolsillo.

Y es que, en La Resistencia están acostumbrados a escuchar respuestas asombrosas a esas dos populares cuestiones, la de las relaciones y la del dinero. Pero no contaba Broncano que la respuesta de estos tres cómicos lo dejarían sin palabras. Sin embargo, antes de pasar 'a la acción', las anécdotas tendrían bastante protagonismo. La primera, de hecho, ocurría nada más llegar, pues el de Movistar pedía a los invitados sentarse en el mítico sofá. "Pon un sofá normal, como el de Buenafuente que era caro. Fatal todo", dijo Coronas antes de sentarse.

Los 'Ilustres Ignorantes' arrasan en 'La Resistencia'

Ilustres Ignorantes está celebración por su 15 aniversario y para este martes han preparado un especial. Es por eso que aprovecharon su visita a La Resistencia, en el Teatro Príncipe Gran Vía, para repasar sus comienzos. Todo ello, por supuesto, acompañados por vídeos: "Cuando empezó el programa, yo estaba hundido. Con estos dos cabrones, volví al estrellato", explicó Cansado, aunque después Coronas, 'hundiría' de nuevo a su compañero, asegurando que "Javi está en Ilustres Ignorantes porque Carlos Faemino dijo que no". Pero pese a los bonitos momentos que se rememoraron, el momento más esperado por todos era el de las preguntas clásicas y las respuestas que estos tres cómicos podían dar.

Si no follas una mierda, @pepecolubi tiene un buen truco para no echarlo de menos. pic.twitter.com/F9Z9L8LaLX — La Resistencia por M+ (@LaResistencia) November 7, 2023

Pero el presentador de Ilustres Ignorantes ya tenía la respuesta lista, antes de que Broncano soltara sus preguntas sobre relaciones y dinero: "La del dinero que la responda Javi y la de fol*** Pepe. Yo ya he traído un juego nuevo". Así, hizo alusión al juego de 'el litro justo' que habían realizado anteriormente, en el que había rellenado una jarra de un litro de agua con los ojos cerrados y, a la vez, pasaba el 'muerto' a sus compañeros. Por eso, Colubi fue el primero en responder a la pregunta de sus relaciones sexuales en los últimos 30 días: "Yo practico lo que llamo el sexo 'hahnemann', que son los principios de la homeopatía. En cada paja, diluyo el recuerdo de la última vez que fo*** o me hice una paja", explicó a Broncano, dejándolo sorprendido para añadir que la del "12 de enero del 96, esa paja fue... Vivo todavía de ella", manifestó, mientras el plató se echaba a reír. "Has dado el número más bajo de los que han venido últimamente, pero poéticamente lo has sublimado. Está muy bien", atinó a decir el presentador de La Resistencia.

Bienvenidos a La Residencia pic.twitter.com/3xwCBa1say — La Resistencia por M+ (@LaResistencia) November 7, 2023

En cuanto a la pregunta del dinero, Cansado fue quien decidió responderla primero y lo hizo con mucha sinceridad, remarcando que tiene "mucho dinero". "Incalculable, llevo ganado mucho dinero muchos años. Son 35 años ganando dinero sin parar. Además, tengo fama, bueno, soy tacaño. Si puedo no gastar, no gasto", subrayó. Es un método que, además, pretende mantener el próximo año: "Estoy en una cruzada y, a partir del 1 de enero de 2024, no voy a gastar nada", aseguró.