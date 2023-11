Ricardo Gómez desvela a Broncano la situación de "ruina" en la que se encuentra

El actor de 'Cuéntame' y 'Romancero', la nueva serie que estrenará en Amazon Prime, no dudó en confesarle al de 'La Resistencia' cuál era el estado de su cuenta bancaria.

Lo que no consiga David Broncano con sus preguntas, pocos lo hacen. El presentador de La Resistencia no se resiste a profundizar en las cuentas bancarias de sus invitados, así como tampoco quiere dejar pasar conocer cómo van en el plano íntimo. Su última víctima ha sido Ricardo Gómez. El actor, que se hizo famoso por formar parte de una las familias televisivas más importantes de nuestra historia, ha sucumbido a los encantos del de Movistar. El pequeño de Los Alcántara nos ha regalado grandes momentos con su papel, el de Carlitos', en la mítica serie Cuéntame de TVE.

Pero como todos en esta vida, crecemos y el niño se hizo adulto y ahora continúa su carrera interpretativa con nuevas series y películas. Sin embargo, hacía tiempo que no se escuchaba al actor entrar al trapo en cuanto a dinero y relaciones sexuales se refiere. Y, gracias a La Resistencia, Gómez ha hablado, aunque no tan claro como su presentador hubiese querido. Sobre todo, en lo que se refiere al patrimonio económico. Y es que, este jueves, Ricardo acudía al espacio de Movistar a presentar su nueva serie, Romancero, que se estrena este viernes en Amazon Prime.

Ricardo Gómez y las preguntas de Broncano

La Resistencia se caracteriza, además de por sus surrealistas entrevistas y momentos con los invitados, por las dos preguntas clásicas que siempre hace Broncano sobre el dinero en el banco y las relaciones sexuales en el último mes. Y Ricardo, obviamente, no se iba a librar de ellas. "No te voy a decir la cantidad de dinero que tengo en el banco porque paso", comenzó diciendo el actor. Sin embargo, sí que le contó que "el otro día miré mi vida laboral y tenía 26 años cotizados con 29 años...", comentó riéndose y arrancando el aplauso generalizado del público presente.

Cuéntame la pasta que te ha entrado, @ricardogomez10 pic.twitter.com/5CosUZ4mgs — La Resistencia por M+ (@LaResistencia) November 2, 2023

En cuanto a las relaciones sexuales en el último mes, el actor de Cuéntame aprovechó la ocasión para lanzarle una queja a Broncano, pues ya le había hecho esa pregunta "mil veces". Aun así, acabó contestando: "Estos últimos treinta días he tenido poco porque estoy currando mucho. No tengo tiempo, como cuatro o cinco veces, una ruina". A esto, el de Movistar solo pudo contestar con un "que triste", que pasaría a explicar: "No por el número sino por la actitud con la que lo cuentas". "Hay momentos que estás más tristón. Hay muchos factores… que no te voy a contar a ti", trató de justificarse el invitado, que también indicó que, debido a su mal cálculo de los decimales, no sabría qué número dar.