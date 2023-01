Marc Giró deja un "serio" recado a Iñaki Gabilondo en Ilustres Ignorantes

El historiador y periodista estuvo en el plató de Movistar Plus, junto a Javier Coronas, para hablar de revistas, pero el tema se desvió hasta el nuevo espacio del comunicador vasco.

Ilustres ignorantes no descansa y continúa dando respuesta a esas preguntas que todos nos hemos planteado, de una forma u otra, alguna vez en la vida. El programa que presenta Javier Coronas, como cada martes en Movistar Plus, ha vuelto a contar con nuevos invitados en el plató del formato, que se realiza desde el Teatro Amaya de Madrid. Para este entrega, bajo el título "Revistas", el presentador y sus colaboradores, Javier Cansado y Pepe Colubi, han compartido escenario con Victoria Martín y Marc Giró.

Como viene siendo habitual en este programa, el tema suele ir derivando en otras cuestiones, pero siempre, de una manera u otra, vinculada a él. En este caso, Javier Coronas pretendía hablar de las revistas con sus invitados para conocer, por ejemplo, cuáles son sus favoritas, si miran el horóscopo o por qué las compran. ¿Será por el regalo? Sin embargo, Marc Giró perdió un poco el hilo conductor y acabó desviando su "discurso" y acabó "atacando" a Iñaki Gabilondo.

Giró y el "ataque" a Gabilondo por su formato en Movistar

"¿Sabes por qué me estoy pensando lo de ser español?", respondía con esta cuestión Marc Giró a Javier Coronas, sin que el presentador supiese que aquí empezaría el "caos" de Ilustres Ignorantes. "Porque resulta que el otro día aquí en Movistar Plus ha hecho Iñaki Gabilondo... si me estás viendo desde aquí te lo digo, -se dirigía el historiador al periodista vasco- un reportaje sobre qué es España. ¿Qué es España? Le ha pregunta a la gente. Ha traído a gente rarísima. A un cocinero, José Andrés. ¿Qué sabrá José Andrés que vive en Nueva York qué es España? Y no me ha llamado a mi", criticaba y se lamentaba, a partes iguales, Giró. Pero la cosa no quedaría ahí.

Nos vamos a quedar con las ganas de saber #QuéDiablosEsEspaña para Marc Giró #IlustresIgnorantes pic.twitter.com/CCwL3WomBq — #0 por Movistar Plus+ (@cero) January 24, 2023

"Iñaki estés donde estés… Lo tenía a Iñaki aquí y ahora lo tengo aquí. ¿A ti te da la sensación de que Iñaki Gabilondo no me ha llamado para preguntarme qué es España, cuando toda España sabe que la persona que sabe lo que es España soy yo? Pues ahora te vas a joder Iñaki, y no te voy a decir lo que es España, sabiéndolo, y con todo el problema que hay en España…", zanjaba, tajante, Marc Giró. En se momento, Javier Coronas ya tuvo que intervenir para recordar cuál era el tema de Ilustres Ignorantes: "Porque yo estoy sufriendo hoy una trasfusión de programa, yo no sé…y no estamos atendiendo al tema. Las revistas".