El pasado de Antena 3 que no conocías (o no recordabas) contado por Nuria Roca

La presentadora de La Sexta recordó en su programa cuando Sandra Barneda presentó 'El bus', el primer reality de la cadena y con una media del 25% de cuota, mostrando imágenes de archivo.

¿Cuántos contenidos televisivos, independientemente del formato, podemos llegar a consumir a lo largo de nuestra vida? No hay una respuesta única, pero son "tantos" que a veces, incluso, nos olvidamos de lo que hemos visto. Reseteamos para albergar en nuestra memoria nuevas historias, aventuras y anécdotas. Eso es lo que, probablemente, le haya pasado a muchos con un programa de Antena 3, El Bus. Sin embargo, para quien no acordase o no conociera de su existencia, La Roca en La Sexta se encargó de refrescarnos la memoria.

Este domingo, el programa de Nuria Roca recordó que Antena 3, en el 2000, y aprovechando el tirón del estreno de Gran Hermano en Telecinco, experimentó con su propio reality, El Bus, donde se metía a 9 concursantes en un autocar y había funcionado en Holanda. "El estreno hizo un 37% de audiencia y la media de la temporada fue de un 25%", señalaban en el programa de La Sexta ante el asombro de su presentadora, quien aseguraba que tenía en su cabeza que no había funcionado: "Tal vez porque no hubo una segunda temporada o por la comparación con los números de Gran Hermano que hacía hasta 60%", apuntaron en el plató.

El reality de Sandra Barneda en Antena 3

Pero en La Sexta no se conformaron solo con recordar la existencia del reality, ya que también bromearon con que fue "el inventor del edredoning", por el hecho de que todos dormían hacinados en una misma cama grande y poniendo imágenes de archivo para refrescar mejor la memoria de quienes lo vieron y no se acordaban. Sin embargo, eso no fue lo que más llamó la atención de quienes estaban en plató de La Roca, sino que una de las presentadoras era Sandra Barneda, un rostro totalmente vinculado con Mediaset.

"Había mucho presupuesto y las galas se hacían en diferentes ciudades a las que llegaba El Bus. Presentado por Inés Ballester y Liborio García, y vamos a recordar a otra de las presentadoras haciendo los resúmenes", introducían desde el programa de Nuria Roca las imágenes de la periodista hace 23 años. "Ostras, no la recordaba para nada. Está igual", comentaban los miembros del equipo de La Roca al ver a Barneda. Pero tampoco se acordaban de Sonia Oliván, la ganadora de los 50 millones de pesetas de premio, tras convivir allí 100 días, de quien no se ha sabido nada más tras el reality.