El hijo de Nuria Roca y Juan del Val sigue los pasos de su padre, pero en TikTok

El joven utilizó su cuenta personal en esta popular red social para "criticar" los Premios Ídolo, creados por la influlencer Dulceida: "No les ha dado tiempo a hacer casi nada".

En el mundo de la televisión hay compañeros que no solo son pareja tras la pantalla, sino también fuera de ella. Un ejemplo es la formada por Juan del Val y Nuria Roca. El matrimonio se encuentra en un buen momento profesional, compartiendo vida y trabajo, pues ambos comparten plató tanto en La Sexta, en el programa de La Roca, y en Antena 3 en El Hormiguero como colaboradores. Pero fuera de las cámaras de televisión, hay un miembro de la familia que también es popular.

El hijo de ambos, Juan, es muy popular en las redes sociales y triunfa en TikTok, creando contenido de todo tipo, pues se pueden ver vídeos de humor, más personales e, incluso, de opinión. Como uno de los últimos que ha "colgado" en esta conocida red social. El joven, conocido en esta plataforma como Its not Johnny 240, se ha hecho viral por lo que piensa de los Premios Ídolo, galardones creados por Dulceida, con los que la influencer busca reconocer el trabajo de cientos de creadores de contenido de España.

El hijo de Juan del Val y Nuria Roca "critica" a Dulceida

Con este vídeo, el hijo de Juan del Val bien podría compartir sección con su padre en La Roca, El club de los ofendidos, después de lo dicho sobre los premios de la influencer. El joven comienza señalando que le hace gracia que se llamen "Ídolo", cuando la mayoría de los que estaban nominados tienen entre 18 y 30 años: ''No han tenido tiempo para hacer nada importante con su vida, nada bueno. No digo que sean malas personas, pero es que no les ha dado tiempo a hacer casi nada, solo hacer contenido en una red social'', apuntaba el hijo de Nuria Roca.

Pero el vídeo no se centraba solo en ese comentario, ya que el hijo de los presentadores de La Sexta seguía apuntando que no le parece normal que alguien merezca el título de "Ídolo" solo por tener muchos seguidores: ''Luego veo a una niña de 10 años diciendo que su ídolo es Lola Lolita y digo mira, no es que esté mal, pero, ¿qué te ha enseñado a Lola Lolita? ¿Qué te ha aportado? ¿Por qué es un ídolo?'', por lo que sigue convencido que el nombre para los premios le parece un grave error: ''Desde mi humilde opinión, creo que un ídolo es mucho más que un tiktoker o una persona que solo tiene seguidores en redes sociales'', afirmaba el hijo de Nuria Roca y Juan del Val.