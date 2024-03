TVE roba a Movistar Plus uno de sus grandes programas...con presentador incluido

El ente público sigue buscando la programación de entretenimiento perfecta para su audiencia y, para ello, ha fichado a uno de los presentadores estrellas de la televisión.

La televisión, al igual que los equipos de fútbol, buscan siempre "al mejor jugador y al mejor equipo" para competir en la temporada televisiva. Por eso, sigue en pie la ronda de fichajes para el próximo curso. Eso es lo que ha pasado, por ejemplo, con Arturo Valls. El mítico presentador de Antena 3, con programas como el ya extinto ¡Ahora caigo!, ya tiene la mirada puesta en su siguiente proyecto en la pequeña pantalla.

Según Confidencial Digital, fuentes cercanas al valenciano confirman que ha decidido iniciar una nueva etapa donde "quiere ir alternando proyectos que le gusten". Es por ello que, seguirá aceptando formatos de Atresmedia "que le gusten", insisten, pero abierto a "simultanearlos con otros proyectos que le den libertad para hacer lo que le divierte". De ahí que, tras varias participaciones en formatos de TVE, como por ejemplo de tertuliano En el mejor de la historia, acaba de cerrar su primer formato en la cadena pública.

Arturo Valls y su ficha por TVE

Arturo Valls estrenaba en Movistar Plus la edición española de That's my Jam, el show de NBC que presenta Jimmy Fallon en Estados Unidos y que el valenciano presumió por redes sociales. Ahora, si el Consejo de Administración de RTVE da el visto bueno final al plan, una nueva temporada de esta edición llegaría a la televisión pública. En la primera temporada, emitida por la citada plataforma, aparecieron famosos como Nathy Peluso, Rigoberta Bandini, David Bisbal y Paco León. Quienes hayan visto el programa, o algunos de los vídeos que se han viralizado por las redes sociales, sabe que algunas de las pruebas que han debido afrontar han sido enfrentarse a karaokes musicales poco convencionales, mímica mientras bailan, a juegos de preguntas y respuestas (con pelucas puestas) o entrar en una pecera en la que, si cantas mal o tienes mala memoria, te mojas.

En That's my jam, dos parejas de celebrities participan en pruebas y juegos en torno a la música, mostrando sus habilidades musicales. Esta producción se realiza en colaboración con LaCOproductora (Prisa Media), la productora Pólvora Films y Universal Television Alternative Studios (UTAS), una división de Universal Studio Group; mientras que su versión original está a cargo de Universal Television Alternative Studio junto a Electric Hot Dog, la productora de Jimmy Fallon.

En Estados Unidos, la primera temporada de este formato alcanzó más de 250 millones de visionados en lineal y plataformas digitales, y tendrá una segunda entrega que se estrenará el 7 de marzo en NBC. That's My Jam España es la sexta versión internacional del formato, que también se ha adaptado o se está adaptando en la actualidad en lugares como Reino Unido, Francia, Italia, Alemania y Mongolia.