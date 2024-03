Las "Tentaciones" pasan factura a Asraf y el marido de Isa Pi se lleva el chasco

El marido de Isa Pi volvió a llevarse un amargo trago de cruda realidad apenas unos meses después de su no menos agridulce paso por Supervivientes. No hay manera para el yerno de Pantoja.

Así como hace años el programa Mujeres y Hombres y Viceversa era la cantera de Telecinco para rellenar sus realitys de "famosos" ahora lo es La isla de las Tentaciones. No hay formato de primera línea de telerrealidad de Mediaset que no cuente para redondear su casting de cada edición con un buen puñado de "tentadores" y "tentados".

El último GH Dúo no iba a ser menos y no solo eso, sino que una de las "criaturas" de este formato se hizo este domingo con la victoria en lo que ya se ha denominado como la "final más larga de la historia" de un reality de Telecinco.

Y es que tras un problema con la aplicación a través de la que se votaba el pasado jueves día de la Gran Final se celebró este domingo el Desenlace y la exparticipante de LIDLT Lucía se convirtió en ganadora definitiva de esta edición con un 53.1% de los votos frente al 46.9% de Asraf Beno, que se quedó a las puertas de la victoria. Una vez más el marido de Isa Pi se quedó a las puertas de la victoria de un tras quedar segundo en Supervivientes por detrás de Bosco Martínez Bordiú.

Con los nervios a flor de piel y las ganas renovadas, Asraf y Lucía llegaban este domingo al plató de Telecinco de nuevo donde eran recibidos por Marta Flich para conocer los porcentajes actualizados de las votaciones. Los finalistas pudieron disfrutar de un nuevo repaso por su concurso mucho más detallado en el que volvieron a salir una vez más las amistades, pero también las rencillas entre concursantes.

Lucía y Manuel vuelven a protagonizar una escena de altibajos en su relación

Aunque la mayoría de los compañeros tenían claro que su voto para la gran final iba dirigido hacia Asraf, Lucía y Manuel protagonizaron una vez más uno de los momentos más tensos de la final en el que la pareja volvió a echarse en cara algunos de los problemas del pasado.

Cansada del tema, ella dejó claro que no estaba cómoda y que no estaba dispuesta a aguantar eso en su final. Amenazando con abandonar el plató, Lucía hacía enfadar también a Manuel que perdía las ganas por participar activamente durante la gala. Finalmente, el tercer finalista del concurso no dudaba en felicitar a su compañera de concurso con un sentido abrazo cuando ya tenía el maletín entre sus manos.

Una montaña rusa de sensaciones que le dio buen resultado a Telecinco este domingo consiguiendo el liderazgo de la noche con un 13% de cuota de pantalla y 1.212.000 espectadores para GH Dúo El Desenlace, mientras en La 1 la película Wonder Woman anotaban un 11% y 1.299.000 y en Antena 3 Secretos de Familia registraba un 10.2% y 1.201.000.