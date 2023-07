Herrera se mofa del discurso viral de Zapatero sobre el universo y triunfa

El presentador de COPE no ha podido evitar analizar el discurso del expresidente divagando y por el que algunos usuarios se preguntan si estaba en pleno control de sus facultades.

José Luis Rodríguez Zapatero se está paseando por cada rincón de nuestra geografía para intentar levantar lo mal que lo está haciendo su pupilo y protegido Pedro Sánchez. El expresidente del Gobierno está haciendo su propia gira recorriendo mítines y platós de televisión y radio para ensalzar a su discípulo y sobre todo intentar menospreciar y atacar a los rivales políticos de este.

La mayoría de sus intervenciones quedan en el limbo pero en esta ocasión, su última aparición en uno de los actos del PSOE en San Sebastián este lunes, Zapatero se ha hecho viral en las redes sociales por su discurso acerca del universo y la infinidad del mismo. Muchos se han preguntado si el expresidente estaba en plenas facultades para hacer ese discurso.

Este hombre ha perdido el juicio definitivamente. Se cree Galileo, pero suena como una mezcla de Doraemon y Arrabal en el programa de Dragó. pic.twitter.com/RGrRVzcIro — Jorge Bustos (@JorgeBustos1) July 17, 2023

“El infinito es el infinito. El universo es infinito. No cabe en nuestra cabeza imaginarnos como es el infinito. Pues bien, pertenecemos a un planeta, la Tierra, y a una especie que es absolutamente excepcional. Somos el único sitio del universo, seguramente del todo, donde podemos leer un libro. Donde se puede amar”, expresaba Zapatero con un tono un poco extraño. Especialmente en ese “pues bien” que desde luego no pasa desapercibido.

Herrera y su genial análisis del discurso de Zapatero

Como era de esperar, no ha pasado desapercibido para por ejemplo el presentador de COPE, Carlos Herrera, que no ha perdido la oportunidad para sacar punta a este viral discurso sobre la existencia humana que ha dejado Zapatero en esta vorágine de política y elecciones. El comunicador ironiza y da las gracias al expresidente porque le ha abierto los ojos con su discurso. Incluso no ha podido ni desayunar por la mañana.

🌌 Carlos Herrera agradece a Zapatero su alegato 'cósmico' en plena campaña



🎙️ "Me he puesto a reflexionar sobre el infinito, sobre leer un libro y amar"https://t.co/fFpibS6cAf pic.twitter.com/K3z7yIxBJl — Herrera en COPE (@HerreraenCOPE) July 18, 2023

“No he podido ni tomarme un café. Me ha dado un ataque de sensibilidad tan grande y me he puesto a reflexionar sobre el infinito. Y sobre leer un libro y amar”, explica Herrera justo después de escuchar parte de esa intervención a la que iba reaccionando de fondo para acabar contando la revelación que le han supuesto estas palabras de Zapatero. Revelación por la que le ha dado las gracias.

“De verdad José Luis gracias. Gracias por estos minutos de reflexión que liberan al ser humano de las pequeñas miserias de la trascendencia diaria”, comenta Herrera, que acaba con una de sus frases demoledoras: “Por fin alguien habla del infinito. Y dice que los otros (PP) están desquiciados. Sí, sí. Desquiciados”.