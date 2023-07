Herrera estalla en ABC y da su particular versión sobre el "Que te vote Txapote"

El comunicador de COPE se felicita por el hecho de que el asesino de Miguel Ángel Blanco no pueda votar al estar en la cárcel, aunque duda de que vaya a permanecer allí por mucho tiempo.

Sin así pretenderlo en su origen, el grito Que te vote Txapote se ha convertido en uno de los más repetidos entre los opositores al Gobierno de Pedro Sánchez. Pese a la crítica de algunas destacadas víctimas del terrorismo por su uso generalizado, el ya famosísimo eslogan cuenta con la aprobación de otras muchas y se utiliza como la mejor forma de resumir la acción de un gabinete, que no ha tenido ningún problema en pactar con Bildu siempre que lo ha creído necesario.

En su columna de hoy en el diario ABC, Carlos Herrera habla sobre el particular llevándose las manos a la cabeza después de que los propios dirigentes de Bildu se hayan mostrado críticos con la propagación de este grito de campaña. "Es un chiste malo, muy malo, que apele al respeto a las víctimas quien más ha justificado, aplaudido, homenajeado a quienes se encargaron de convertirlas en eso, en víctimas", comenta el comunicador almeriense. "Si sus compañeros de fatigas –y compañeros de listas– no las hubieran matado, no serían víctimas del terrorismo", añade.

El conductor de Herrera en COPE alaba el éxito del claim famoso "surgido de la imaginación de un individuo de Sevilla, no de un laboratorio de ideas" y "cuyo debate en torno a la utilización –y la supuesta amargura que supone para algunas víctimas– es prueba del éxito espontáneo". Pero Herrera no se queda ahí, sino que anima a su utilización: "No caiga en la tentación de autoculparse por usar una leyenda plenamente justificada. Que te vote Txapote. Y que escueza", escribe.

Herrera duda sobre la permanencia de Txapote en la cárcel

Además, el comunicador de COPE se felicita en su columna de opinión en ABC de que Txapote, asesino, entre muchos otros, de Miguel Ángel Blanco y Gregorio Ordóñez, no pueda votar porque se encuentra en la cárcel. Eso sí, Herrera avisa de que no sabe el tiempo que esta situación continuará así: "Veremos cuánto tarda el Gobierno vasco, amo de las llaves de la prisión, en permitirle paseos por las verdes praderas".