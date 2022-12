Eva Soriano recurre al humor para anunciar su nuevo programa en Movistar Plus

La humorista sigue creciendo en el ámbito profesional, tras seguir al frente de su morning en Europa FM, regresa a la pequeña pantalla de la mano de la plataforma donde comenzó.

"Bienvenida, Bea... digo Eva. Ahora falta buscarte equipo, nombre del programa y plató. @EvaSoriano90, próximamente en #MovistarPlus". Así anunciaba Movistar Plus este Día de los Inocentes el nuevo programa de Eva Soriano en su plataforma. Es más, la propia aludida hacía lo propio en su cuenta oficial de Twitter. Sin embargo, debido a la fecha en cuestión, se podría pensar que se trataba de una broma o inocentada.

Pero la catalana, sabiendo que la gente no acabaría creyéndoselo, ha vuelto a publicar en su perfil de la popular red social el vídeo de promoción de Movistar Plus sobre su nuevo formato, en conjunto con El Terrat. "Todo lo que he hecho en mi vida es para llegar a este momento. Es la hora de convertirse en La Queen. From the botton to the top", se le escucha decir en el vídeo con el que se anuncia su fichaje por la plataforma. De esta manera, la humorista regresa al lugar donde se gestaron sus inicios televisivos, tras haber presentado la última temporada de La Noche D en TVE.

Eva Soriano aclara que su fichaje no es una inocentada

En el pequeño vídeo de promoción que está circulando por Twitter, se ve a Eva Soriano llegando a la sede de Movistar Plus, cual diva, y dando por hecho que todos se acuerdan de sus trabajos en La resistencia, Ilustres ignorantes, Late motiv y Las que faltaban. La plataforma, por el momento, no ha hecho público ningún detalle del programa, por lo que no sabemos ni el nombre, ni la temática ni quienes participarán. Lo único que se sabe es lo que anunciaron a través de la red social: que la catalana estará al frente y El Terrat será la productora.

Igual como ayer era 28 perdió credibilidad pero esto… ESTO ES REAL MIS XOXES !!!!!!! https://t.co/g9NpGg8Zmp — Eva Soriano (@EvaSoriano90) December 29, 2022

Eva Soriano comenzó en la televisión en 2017 como monologuista de la mano de La Sexta y El club de la comedia. Tras esto, La Dos la cogería como colaboradora de Ese programa del que usted me habla para luego dar el salto a Movistar Plus con un trabajo más "importante", además de colaboradora: presentadora sustituta de Late motiv, que presentaba habitualmente Andreu Buenafuente.