La primera semifinal de Eurovisión relegada a La 2 por "Masterchef 11"

RTVE ha elegido pasar la emisión de la primera semifinal de Eurovisión 2023 a La 2 para evitar tener que interrumpir la emisión de la segunda gala de "Masterchef 11" en La 1.

Con la llegada de Eurovisión cada vez más cerca, Televisión Española comienza a preparar su parrilla para los tres días en los que se celebrará el festival de música europeo. Hace poco se ha conocido que RTVE ha escogido relegar la primera semifinal del festival a La 2, para así no tener que suspender la segunda gala de "MasterChef", algo que ya le ocurrió a principios de abril por el retraso del inicio del partido de copa del rey entre el Athletic club de Bilbao y el Osasuna.

RTVE emitirá en directo las dos semifinales de Eurovisión 2023, que se celebrarán los próximos 9 y 11 de mayo en el M&S Bank Arena de Liverpool. Mientras que la primera semifinal, en la que además actúa la favorita según las encuestas, la sueca Loreen, se celebrará el martes 9 de mayo y podrá verse por La 2, la segunda semifinal, en la que vota España, se disputará el jueves 11 de mayo y se emitirá por La 1.

Noruega abrirá el festival de Eurovisión

La primera semifinal estará abierta con la canción 'Queen Of The Kings' de la Noruega Alessandra, mientras que será cerrada por la canción del finlandés Käärijä 'Cha Cha Cha'. En la segunda semifinal, será el danés Reiley quien se encargue de comenzar con su canción 'Breaking my heart' y cerrará la banda australiana Voyager con 'Promise'.

Recordemos que el pasado mes de enero los 31 países fueron divididos por sorteo entre las dos semifinales, día en el que también se sorteó que Alemania, Francia e Italia votarían en la primera semifinal, mientras que España, Ucrania y la anfitriona, Reino Unido, votarían en la segunda. El orden fue decidido por la emisora organizadora, la BBC, con el objetivo de garantizar la emoción en este espectáculo que es visto por casi 200 millones de espectadores.

Además hay que recordar que la representante española Blanca Paloma, no actuará hasta la final, que se celebrará el sábado día 13 de mayo. Hay mucha expectativa por ver cómo será la actuación de la ilicitana, que ha estado guardando bajo llave todos los secretos de su actuación para el festival de Eurovisión, y que en los últimos conciertos que ha dado previos al viaje hacia Liverpool, ha mostrado varias versiones de su canción 'Ea Ea', por lo que todavía no sabemos cuál será la que cante en el festival.