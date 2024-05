La actuación más polémica de 'Got Talent': "absorbe" salchichas por sus partes

Ha ocurrido en Alemania y la polémica está servida porque la actuación, desde luego lejos de ser adecuada para niños y también lejos de ser graciosa, fue emitida en horario infantil.

Normalmente se suele decir que hemos visto de todo en televisión pero cada cierto tiempo ocurre algo que nos hace cambiar de opinión respecto a esta afirmación. A veces para bien y otras para mal, como es el caso, con posiblemente una de las actuaciones más innecesarias, raras y bizarras de la historia de la televisión. Ha sucedido en la edición alemana de Got Talent y el vídeo de la “actuación” no es ni para todos los públicos ni para todos los estómagos.

🇩🇪 | Esto sucedió en Got Talent en Alemania, un programa emitido en horario infantil:



Una mujer muestra su trasero, se introduce unas salchichas por la vagina y comienza a "absorberlas" mientras los jueces y el público se ríen. pic.twitter.com/fKFsl4h07L — ʜᴇʀQʟᴇs (@herqles_es) May 22, 2024

El caso es que esta mujer, vestida como una especie de falda tirolesa, sacaba de un bolsillo de la misma una ristra de salchichas que procedía dejar en el suelo. A nadie en el plató, ni entre el jurado ni los espectadores, ni desde sus casas se le pasó por la cabeza lo que iba a ver a continuación. Y si se lo imaginó tiene un serio problema.

La mujer se bajaba la falda y con el trasero al aire, con la cara de lo que parece un perro dibujado en el mismo, se arrastra hasta los embutidos y se los empieza a meter por sus partes nobles. Al menos eso es lo que parece. Más allá de si se los introduce o no en algún lugar de su cuerpo o si los esconde en la ropa interior (evidentemente esta es la opción más probable), es innegable el mal gusto del número y más aún en horario infantil.

No sabemos el nombre de la “artista” en cuestión pero lo que sí que sabemos es que hacer lo que hizo en horario infantil no es lo más adecuado ni ético. Tampoco es muy entendible que el programa, en caso de ser grabado, no eliminara la polémica performance. O quizás prefieren la viralidad y que se hable del mismo a cumplir con el horario infantil protegido.

El vídeo se ha hecho viral en nuestro país a raíz de compartirlo la cuenta @herqles_es y los usuarios han dejado bien a las claras su rechazo por lo que han visto.