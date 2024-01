Joaquín Prat liquida a la nueva Mediaset: machaca sin censura a ‘De Viernes'

El presentador de 'Vamos a Ver', que está anotando excelentes datos de audiencia, no se corta a la hora de calificar a uno de los programas por los que Telecinco apuesta esta temporada.

Si algo caracteriza a Joaquín Prat es que no tiene pelos en la lengua. El presentador de Vamos a Ver, el programa matinal de Telecinco, opina libremente en su espacio (veremos si Mediaset España no toma cartas en al asunto) de otros programas de la cadena y no siempre ‘a favor de obra’.

Quizás hable con la tranquilidad que le da el aval de la audiencia, porque los televidentes le han aupado hasta el liderazgo en su franja, en un programa que afronta su primera temporada (se estrenaba a mediados de septiembre de 2023). Pero esta vez ha traspasado una línea roja al criticar abiertamente a De Viernes, la gran apuesta de la nueva Mediaset para la noche de los viernes.

Todo viene a cuento de que, de nuevo, el programa de Santi Acosta y Beatriz Archidona lleva a un hijo para hablar de su infancia y la relación con sus padres, especialmente con su madre Mar Flores. Carlo Constanzia comparece este viernes 19 de enero en el programa para abordar sus asuntos personales.

Los ‘cebos’ de la entrevista adelantan su contenido: culpa a sus padres y a la infancia que tuvo de sus posteriores problemas con la justicia, como una reciente condena por estafa en la venta de coches de lujo.

Y de su boca salen palabras muy duras: “Mi infancia fue difícil, nunca he sido feliz. Mis padres se separan cuando yo tengo apenas un año, esa separación tan mediática y tan dramática a mí me conlleva que en el colegio los mayores te insultan, son cosas bestias e insultos fuertes a mi madre”.

Y Joaquín Prat ha estallado y criticado sin censura y con dureza al programa De Viernes y a su poco ético o moral contenido para ganar audiencia: “De Viernes o cómo poner a parir a tus padres y culparles de todos tus males”, ha dicho para luego hacerse una pregunta en antena que igualmente deja muy mal parado a De Viernes “si fueses Mar Flores y escuchas a tu hijo en De Viernes ¿te sentaría bien?”.

Los antecedentes de ‘De Viernes’

En este sentido, ya el pasado mes de diciembre les contábamos en primicia en ESdiario que Mediaset España estrenaba por sorpresa De Viernes, un espacio del corazón que corre a cargo de Producciones Mandarina. El espacio, presentado por Acosta y Archidona, no es más que un Deluxe actualizado pero sin la denostada y criminalizada La Fábrica de la Tele.

Las tres primeras entregas eran una trilogía dedicada a destrozar literalmente los lazos familiares de Bárbara Rey. Era su hijo, Ángel Cristo Jr el verdugo y las víctimas, su madre y su propia hermana, Sofía Cristo. Además, del fallecido domador Ángel Cristo y el ahora Rey emérito Juan Carlos, que han sufrido los daños colaterales de lo narrado.

Después era el turno del torero Fran Rivera, quien también dedicaba parte de su entrevista (algo que criticaba Joaquín Prat que acusaba a De Viernes a ofrecer como exclusiva una entrevista “que no ofrece nada nuevo porque es lo que se ha venido contando desde hace 20 años”) a criticar a parte de su familia, como a sus hermanos y posteriormente uno de ellos, Julián Contreras, aprovechaba para apuntarse al carro y criticar con dureza a su hermano e incluso a su madre.