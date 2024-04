Uno de los Mozos de Arousa confiesa en qué se va a gastar el dinero del premio

Bruno Vila, finalista también de 'Bailando con las estrellas', sorprende con esta revelación y también asegura que no han visto "ni un duro" del más de millón de euros que llevan acumulados.

Los 'Mozos de Arousa' van camino de convertirse en unos de los concursantes más longevos de la historia de la televisión. Por el momento han conseguido entrar en la lista Forbes de 'Los 100 creativos de 2024'. Nada mal para este trío de amigos de Vilagarcía ya ha superado con creces el millón de euros de bote y superan 1.500.000 euros de premio acumulado en Reacción en cadena, programa de las tardes de Telecinco presentado por Ion Aramendi. Desde un principio siempre han dicho que su objetivo era hacerse con un local para poder celebrar las actividades de su asociación, Arousa Moza. Deseo que ya pueden llevar a cabo de sobra, por lo que el resto del dinero se lo repartirán equitativamente.

Cantidad de la que por cierto todavía no han visto ni un euro, tal y como ha expresado uno de ellos, Bruno Vila, en una entrevista a Bluper. Bruno ha pasado a ser el más conocido de los tres amigos debido a su paso por Bailando de las Estrellas, donde llegó a la final gracias en gran parte a la base de fans que el grupo de gallegos ha conseguido a base de victorias en Reacción en cadena, donde son hasta ahora imbatibles.

Así es un día con los Mozos de Arousa, los cracks de #ReacciónEnCadena pic.twitter.com/q0tw7dAtWO — Mediaset España (@mediasetcom) April 8, 2024

Pues bien, en esa misma conversación, Bruno ha respondido a una de las preguntas que más se repiten en este tipo de casos: ¿en qué se vas a gastar el dinero del premio? “Soy una persona ahorradora y como no tengo claro todavía dónde voy a vivir o a qué me voy a dedicar profesionalmente, pues de momento lo que haré será meterlo a plazo fijo, para que me vaya dando rendimiento en el banco”, explica un Bruno que desde luego y tal y como viene demostrando, tiene los pies sobre la tierra a pesar de la fama y sobre todo del dinero que va a recibir.

“Y tranquilito, sin jugar a la ruleta rusa con el dinero, que ha costado mucho esfuerzo ganarlo”, confiesa el Mozo de Arousa más calmado -y posiblemente más tímido- sobre el dinero del premio. Un dinero que saben perfectamente será bastante menos gracias a Hacienda. Varía dependiendo de la Comunidad y en el caso de Galicia es el 47% una vez se superan los 30.000 euros. Bruno y sus amigos son conscientes pero apunta al lado positivo: “Eso significa que nos está yendo bien”.

Todo ello mientras promete seguir dando guerra y tras afirmar que no se van a dejar ganar por el ansia o la necesidad de cobrar el dinero: “Siempre nos gusta ponernos un siguiente reto, un siguiente objetivo. Y no creo que a nadie le guste perder dinero”. Y es que cada programa que pasa, de nuevo suena la campana de un bote que se hace cada día más grande.