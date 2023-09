Un desesperado Telecinco anuncia el estreno inminente de uno de sus éxitos

El principal canal de Mediaset, con el agua al cuello, busca remontar los datos de audiencia, por lo que ha decidido estrenar uno de sus mejores programas el día menos esperado.

El verano ha pasado factura a un ya derrotado Telecinco. Los datos de audiencia no acompañan a la principal cadena de Mediaset. El grupo de Fuencarral busca salir del pozo en el que se encuentra, apostando por nuevos formatos de entretenimiento, cambiando sus mañanas y entregándole las tardes a Ana Rosa Quintana con la esperanza de despegar. Además de apoyarse en nuevos programas, y recurrir a grandes éxitos de antaño, como Gran Hermano VIP, el canal azul sorprendía a todos este jueves anunciando 'para ya' el regreso de uno de sus mejores bazas, sorprendiendo a todos por la inmediatez del aviso y a pocos días del estreno. Sin embargo, lo que más ha llamado la atención ha sido el día seleccionado para ello.

La novena temporada de Got Talent, la gran apuesta de esta temporada de Telecinco, llegará a nuestras pantallas este mismo sábado 9 de septiembre, a las 22:00 horas, cuando se encuentra, como decíamos, en medio de uno de sus peores momentos en audiencias. Acostumbrados a disfrutar del talento que se sube a las tablas de este formato entre semana, que la cadena haya escogido un sábado para su emisión, ha sorprendido a muchos. Y es que, con esto Mediaset quiere evitar enfrentarse al gran formato de Antena 3, La Voz, cuyo estreno está previsto para el viernes de la próxima semana.

Flo, la nueva incorporación para 'Got Talent'

Después de la edición All Stars que pudimos ver en Telecinco, ahora la cadena ya ha puesto fecha a la novena temporada de Got Talent. El formato de Fremantle tomará así el relevo del cine, el cual no convenció la semana pasada con Asesinato en el Oriente Express, ya que firmó un pobre 6,9% en una franja dominada por las películas de Antena 3, TVE y Cuatro, de la misma casa, frente a las entregas de La Sexta Xplica. Además, esta competencia podría verse modificada, incluso, el próximo fin de semana, puedo la temporada televisiva acaba de arrancar y todavía se están anunciando las apuestas que ocuparía esa franja del prime time en los próximos meses.

Por eso, Telecinco no ha querido jugársela más y, a través de una nueva promo, la cadena confirmaba el estreno de Got Talent 9 donde ya se podía ver imágenes de Florentino Fernández 'Flo' como miembro del jurado esta temporada tras la marcha de su amigo Dani Fernández. Y es que, cuando dijeron que esta nueva entrega venía con cambios, no se equivocaban. Pues yo lo anunció el de León antes de que finalizase la pasada temporada en sus redes sociales: "Hoy os tengo que contar una decisión que no ha sido nada fácil. Ha llegado el momento de dejar la silla de jurado de Got Talent", escribió allá por enero. Sería en mayo cuando descubriésemos que pasaba al testigo a Flo. El humorista, compartirá la experiencia con Paula Echevarría, que se sumó al equipo en la temporada pasada, y los veteranos Risto Mejide y Edurne, los cuales llevan juntos en el programa desde 2017, con la cantante con un año más de experiencia.