Telecinco da en el clavo con el sustituto de Dani Martínez en Got Talent

El concurso de talentos de Mediaset sentará en la mesa como miembro del jurado a un gran conocido del humor, quedando así cubierto el hueco que había dejado el de León con su marcha.

La última entrega de Got Talent dejaba un sabor amargo, pues con su finalización llegaba la marcha del programa de Dani Martínez, dejando así un asiento vacío en la mesa del jurado del formato de Telecinco. Pero, de cara a la novena temporada, la principal cadena de Mediaset ya ha rellenado ese hueco y, la verdad, no podría haber encontrado un sustituto más adecuado para el presentador de Movistar: Florentino Fernández "Flo". El cómico y humorista regresa al grupo de Fuencarral, y por partida doble, pues además de incorporase como jurado a Got Talent, estará también en la nueva etapa de Me resbala con Lara Álvarez.

Con este anuncio, se completa el plantel del jurado de este popular concurso presentador por Santi Millán. Y, como mencionábamos anteriormente, no habría mejor elección para sustituir a Martinez que su compañero y amigo. Cabe recordar que en la edición de Got Talent All Stars el hueco fue ocupado por diferentes invitados cada semana. Ahora, Flo, lo hará de forma permanente, al menos, durante este novena edición, sentándose junto a Risto, Edurne y Paula Echevarría. De esta manera, el humorista se enfrenta de nuevo a la selección de talento, después de haberlo hecho en Pequeños gigantes.

El mejor sustituto para Dani Martínez

Flo cuenta con una dilatada experiencia televisiva, pues sus 25 años moviéndose ante las cámaras y llenando salas de teatro lo demuestran. El humorista ha derrochado su talento para generar espectáculo y hacer reír a los espectadores con sus imitaciones. Ahora, tendrá que demostrar su valía como jurado. Y seguro que lo hará bien. De hecho, Dani Martínez así lo cree. Después de hacerse público el fichaje de Flo el de Movistar no ha tardado en reaccionar celebrando que sea él quién ocupe su silla. "No podía tener un sustituto mejor. Una suerte para Got Talent tener a Flo y una suerte para Flo estar con un equipazo como el de Got Talent", publicaba Martínez en su perfile personal de Twitter.

No podía tener un sustituto mejor. Una suerte para Got Talent tener a Flo y una suerte para Flo estar con un equipazo como el de Got Talent. 💙 @flofdezz @GotTalentES https://t.co/wyWfKPe0u7 — Dani Martínez (@danimartinezweb) May 18, 2023

Pero el de León no es el único que ha celebrado el fichaje de su compañero, pues las redes sociales también se han volcado con el imitador y su nuevo proyecto televisivo. Con la incorporación de Flo como jurado, empiezan a verse ya las primeras luces de la nueva temporada de Got Talent. La novena edición del programa de Fremantle, que contará con Santi Millán como presentador nuevamente, comenzará las grabaciones de su primera fase, con las audiciones, el próximo junio en una nueva localización, el Teatro Apolo de Madrid, donde nuevos talentos en todo tipo de artes escénicas podrán exhibir sus especiales cualidades.