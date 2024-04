La graciosa respuesta de una soltera de "First Dates" sobre los hombres calvos

Aprovechando la buena conexión que tuvo con su cita, una soltera de "First Dates" le hizo una curiosa broma sobre su aspecto al otro soltero.

"First Dates" es uno de esos programas en los que sus protagonistas nos dejan momentos de los más variados. A lo largo de la historia del programa, hemos visto a solteros dejar tirados a sus citas, llevar mascotas surrealistas o inventarse nuevas identidades de género, muchas citas que han dejado momentazos pero que muchas veces no terminaban bien.

En el último programa de "First Dates", hubo dos solteros que protagonizar una divertida cita en la que las bromas no han faltado. Hande y Rodrigo llegaban al programa con el mismo objetivo que todos los solteros, pasar una agradable velada y, con suerte, encontrar el amor.

Rodrigo, un hombre argentino de 32 años, llegaba al programa asegurando que no buscaba nada en concreto, pero que "tengo un poco de expectativas". El programador explicaba que, para él, su pareja debe tener "energías positivas" y ser una persona a la que le guste mucho reírse.

El programa le buscó a Hande, una mujer de 32 años nacida en Turquía y que vive en Vigo. Hande aseguraba disfrutar mucho de su cultura turca, pero que también le gustaría "aprender más" sobre la forma de vivir en España y otros países del mundo. Además, al igual que Rodrigo, trabaja como programadora y buscaba a una persona con la que conocer mundo y descubrir nuevas cosas.

Una cita llena de risas

La cita comenzaba con muy buen pie, ambos hablaban sobre sus gustos y aficiones y encontraban muchas cosas en común, como su pasión por viajar para conocer nuevos lugares y culturas. Otra afición en común que encontraron fue el arte, algo de lo que ambos disfrutan y que les hizo conectar todavía más según pasaban los minutos.

Tras varios desencuentros amorosos a lo largo de su vida, Hande explicaba que las relaciones abiertas para ella "es un no", y aunque en Turquía la gente es "más cerrada" que en España, ella no tiene problema con las mentes abiertas. Para su fortuna, Rodrigo no tenía problemas, porque a pesar de considerarse un "romántico", le gusta "mostrar cariño a una pareja a la vez".

Viendo que habían conectado más allá de lo físico, la pareja se dispuso a hablar de sus gustos físicos, y fue cuando ambos protagonizaron un divertido momento. Aunque Hande aseguraba no tener un prototipo claro, Rodrigo quería saber si le gustaban los hombres con "mucho pelo", una primera broma sobre su calvicie. Y lejos de quedarse ahí, Hande continuó la broma aprovechando su origen turco: "Podemos ir a Turquía para lo del pelo", algo que despertó la risa en su pareja.

La cita terminó con los dos solteros asegurando que querían tener una segunda velada en la que seguir conociéndose.