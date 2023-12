Cristina Pedroche recibe la peor de las noticias a pocos días de las campanadas

Mientras calienta motores con un polémico tráiler que anuncia su paso por las campanadas, ‘Password’ podría desaparecer tras haber resultado ser un fiasco en audiencias.

Cristina Pedroche se encuentra en plena promoción de las Campanadas, donde, desde hace una década, genera un gran revuelo mediático con el atuendo con el que sorprenderá a los telespectadores, lo que le ha generado grandes satisfacciones a la cadena.

Este jueves, en su paso por El Hormiguero, donde compartía detalles de lo que será su outfit con Pablo Motos, volvió a impactar por su vestimenta, un mono blanco y rojo que dejaba ver su ropa interior roja por la parte delantera, totalmente transparente, que ha levantado ampollas.

Un rastro de pistas que enciende las redes

Así, la presentadora era cuestionada este viernes en Zapeando, donde le preguntaban si la ropa funcionó como pista para el esperado vestido de este año, y Pedroche ha asegurado que todo lo que hace es "con intención", explicando que se inspiró en el libro erótico que está leyendo actualmente: "Me estoy leyendo Mangata y quería ir con alegría. Como siempre me critican que voy sin ropa, pues fui con cuello vuelto", bromeaba.

La mujer de Dabiz Muñoz publicaba hace unos días el tráiler oficial de las campanadas que presentará el próximo 31 de diciembre en Antena 3 y, como era de esperar, ha provocado un gran revuelo en las redes. Con una estética y relato que recuerda a Eva en el paraíso, la Pedroche se aproxima a su momento más importante de cada año en televisión, lo que le lleva cada año a disparar los índices de audiencia.



Pero parece que no todo lo que hace funciona con el mismo éxito y los datos reflejan que el programa que presenta en Antena 3 no ha resultado como esperaba, lo que preocupa seriamente a la cadena. A pesar de que Password se estrenó en el prime time liderando la noche del viernes frente a La última noche de Telecinco con un 12,7%, durante el verano, el concurso se mantuvo en un promedio del 10%.



Pero la llegada de La Voz a Antena 3 provocó un cambio en la parrilla que trasladó el programa al prime time de los sábados, en la que se terminó hundiendo. En su duelo con Got Talent, el espacio no ha logrado superar el 7% en ningún caso, y acumula un escaso 6,7% de media. Un dato que ha obligado a Antena 3 a eliminar el concurso de la productora Fremantle para emitir el pasado sábado un nuevo pase de Padre no hay más que uno, la película de Santiago Segura, para competir contra el estreno de A tu bola, el nuevo concurso de Telecinco que presenta Lara Álvarez.