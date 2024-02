Alsina da un palo a Julia Otero: “siento decirlo tan bruscamente pero es así"

El de ‘Más de Uno’ sigue acertando con monólogos que hace virales. En esta ocasión la cosa va sobre la entrevista de le exvicepresidenta en el programa de las tardes de su cadena, Onda Cero.

Carlos Alsina es el rey a la hora de viralizar sus monólogos radiofónicos en las mañanas de Onda Cero. La estrella de la radio de Atresmedia, conductor de Más de Uno, es la comidilla este viernes en las redes sociales gracias al monólogo que cuestionaba la entrevista que la ex vicepresidenta del Gobierno y ahora presidenta del Consejo de Estado, Carmen Calvo, concedía a Julia Otero.

Poco le ha importado a Alsina, que no se corta, criticar una entrevista emitida por su propia radio y denunciar que se permitiesen las mentiras de Calvo en Julia en la Onda, sacando así los colores a su compañera Otero:

“La nueva presidenta del Consejo de Estado, escogida para el cargo por el Gobierno, como procede, por el gobierno del que procede, Carmen Calvo, mintió ayer a los oyentes de Julia en la Onda, siento tener que decirlo tan bruscamente pero es lo que hay. Hay gente que se enfada muchísimo cuando a mentir se le llama mentir, o cuando el que miente, y se le dice abiertamente, es de su cuerda, ya nos conocemos”.

Y seguía cuestionando lo dicho en la cita radiofónica entre Julia Otero y Carmen Calvo:

“Veamos ahora lo que Carmen Calvo, inminente presidenta del Consejo de Estado, le contestó a Julia cuando ésta le preguntó si la amnistía, entonces, no cabe en la Constitución: ‘En nuestra democracia y en cualquier otra está contemplada la amnistía’. Sí, produce embarazo escuchar a la ex vicepresidenta, lo admito. Ninguna democracia contemplaba las amnistías en 2021. Todas las democracias las contemplan en 2024”.

E incidía Alsina en la mentira, algo común en el mandato de Pedro Sánchez: “Dices: ¿han cambiado todas las democracias del mundo estos últimos tres años sus constituciones nacionales, incluida la nuestra? Respuesta: por supuesto que no. De los creadores de ‘la Unión Europea nos urge a derogar el delito de sedición llega ahora no hay democracia en el mundo que no contemple la amnistía’” .

El remate a las mentiras

Remataba entonces las mentiras de Calvo:

“Lo embarazoso no es sólo la clamorosa contradicción entre la Calvo jurista de 2021 y la Calvo jurista de ahora. Lo embarazoso, o lo hiriente, es que estando perfectamente acreditado lo que sostenía entonces, venga a contarles ahora a los oyentes de Julia Otero el cuentito de que lo que ella dijo es otra cosa. Exactamente lo que dijo es lo que ya hemos escuchado. Exactamente de lo que habló fue de la amnistía. Exactamente lo que nunca planteó nadie fue un indulto generalizado. Y por eso es exactamente falso que el debate de 2021 versara sobre el indulto general -versaba sobre la proposición de ley de amnistía que presentaron Junts y Esquerra– y es exactamente falso que lo que dice pensar hoy sea lo mismo que pensaba entonces”.

Y sentenciaba para el ejercicio de su futuro cargo como presidenta del Consejo de Estado:

“Uno se pone en la piel de sus alumnos y teme que acaben pidiéndole todos revisión de examen. Imagina que les hubiera caído en 2021 la pregunta: ¿es posible aplicar una amnistía en la España constitucional? Si respondían que era impecablemente constitucional, los suspendía. Pero ahora es al revés. Ahora si cae la misma pregunta en el examen suspenden los que aprobaron y aprueban los que suspendieron. ¡Y la Constitución no ha cambiado! El problema, claro, no es que la profesora mute en su magisterio. El problema es que va a presidir el Consejo de Estado. Con esta facilidad para defender una cosa y su contraria va a presidir el Consejo de Estado. Priorizando la conveniencia de partido a su verdadero criterio jurídico va a presidir el Consejo de Estado”.