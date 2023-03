Joaquín Prat se pica con Ana Rosa por un "absurdo" motivo: "¡Qué pesado!"

Ambos presentadores protagonizan un divertido rifirrafe cuando el colaborador saltaba molesto por no ser enfocado por la cámara cuando estaba hablando: "Es que pincháis a Ana Rosa".

Hay momentos en la televisión que, aunque parezcan guionizados, no es así. Este martes se vivía en Telecinco una de esas situaciones que hace pensar que están preparadas por lo "absurdo" del asunto. Todo ocurría en El programa de Ana Rosa, en pleno directo, cuando Ana Rosa Quintana y Joaquín Prat protagonizaban un divertido rifirrafe causado por las cámaras. A la vuelta de un reportaje, el presentador tomaba la palabra, pero la cámara, sin embargo, no le pinchaban, sino que enfocaban a su jefa: "Quedo como el gilipuertas que quiere su cuota de protagonismo", sorprendía picándose.

El presentador de Telecinco quería hacer su valoración sobre la situación en la que se encuentran los quioscos, obligados a reconvertirse para sobrevivir. Prat se disponía a dar paso a su compañera Mayka Navarro, que se encontraba en Barcelona para informar de la situación, cuando se interrumpía a sí mismo al darse cuenta que no estaba siendo enfocado por las cámaras. "Venga, pues nada. Hablo yo, pero nada", soltaba algo molesto, desconcertando a Ana Rosa Quintana, que no entendía nada de lo que estaba pasando.

La "riña" de Ana Rosa y Joaquín

Ante la perplejidad de la presentadora de Telecinco, Joaquín Prat procedió a explicarse: "Que es tu programa, es que pincháis a Ana Rosa, hablo yo y quedo como el gilipuertas que quiere su cuota de protagonismo. ¡Claro!", comentaba exasperado. La de Mediaset, por quitarle hierro al asunto y solventar la divertida pataleta de su compañero, recurrió al humor: "Perdóname. ¡Qué pesado! ¿Por qué es tan pesado este copresentador que hay aquí? ¡Que es muy pesado con el que es su programa!". "¿Ves? ¡Ese es el problema!", replicaba él, suponemos que quejándose de ese "pesado" que le había espetado Ana Rosa entre bromas.

Pero Prat, como la presentadora de El programa de AR seguía con la broma, decidió recoger los papeles: "Que me voy, que me voy". "No te vas a ningún sitio", sentenciaba Ana Rosa Quintana poniendo fin al rifirrafe. Con esto, la cámara volvía a Joaquín Prat, captando cómo soltaba un claro "joder" y quejándose de la situación. Al darse cuenta que había sido pillado, dirigió su molestia hacia su cámara: "¡Iñaki, c***!". "¡Venga, Mayka, dale caña!", añadía acto seguido, cediendo de una vez por todas el testigo a la reportera.